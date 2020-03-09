İBB Meclisinde hareketli dakikalar yaşandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı olağan toplantısında AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekilli ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın isim vermeden ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu şahsın davranışı 'vatan haini' denildiğinde 'burada' diye ayağa kalkan psikolojinin sonucudur" dedi. Göksu'nun sözleri üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan toplantısı Saraçhane'de gerçekleştirildi. Meclis toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmazken, hareketli dakikalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Özkoç'un geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösteren Göksu, "CHP Grup Başkan Vekili şahsın ülkemiz için büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın isim vermeden ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı 'vatan haini' denildiğinde 'burada' diye ayağa kalkan psikolojinin sonucudur" dedi.



Bunun üzerine İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri, AK Partili üyelerin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik kısa sürede yatıştı.



"Bir de büfe verin işi bitirelim"



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Terör nerede varsa, nerede zulüm varsa, nerede mazlumun gözyaşı varsa kaynağından kurutmak bu milletin insani, vicdani ve İslami sorumluluğudur. Az önce burada geçmişini inkar etmek için 'Aslında ben öyle değildim. Ben CHP'liler sizin gibi düşünüyordum. Yanlışlıkla hafızlık kursuna gittim, hafız oluverdim. Onu bir türlü üzerimden atamıyorum. Onu atabilmek için aslında ben sizin gibiyim, beni de aranızdan ayırmayın, bir de büfe verin işi bitirelim'" ifadelerini kullandı.



Göksu, " 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' sorusuna cevap bulamayanlar için söylüyorum. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' demek, Çanakkale'ye kadar gelen yedi düvelin işgal hevesini unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' demek Çanakkale şehitliğinde yatan İdlib nüfusuna kayıtlı binlerce şehidimizi unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' demek Gaziantep'te, Hatay Reyhanlı'da, Ankara Garı'nda, İstanbul Sultanahmet'te, İstanbul Beşiktaş'ta patlayan bombaları, intihar bombacılarını unutmak demektir" diye konuştu.



Ardından İstiklal Marşı'nı okuyan Göksu'ya salondaki AK Parti ve İYİ Parti üyeleri ayağa kalkarak eşlik ederken, CHP'li meclis üyelerinin bir süre kalkmadığı görüldü. Gelen tepkiler üzerine CHP'li meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti. Öte yandan, meclis toplantısı birinci oturumu sırasında toplantı salonunun İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. - İSTANBUL