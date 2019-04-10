İbb'nin Katkılarıyla Düzenlenen "Intertraffıc İstanbul" Fuarı Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin katkılarıyla düzenlenen trafik teknolojisi fuarı "Intertraffic İstanbul" başladı. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB
Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı
, "İstanbulluların zamandan ve maliyetten tasarruf ettiği bir şehir yönetimi anlayışı geliştirdik. İstanbul'un trafik sorununu çözerken, çevre duyarlılığına sahip proje üretmeye de özen gösteriyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla UBM Turkey ve RAI Amsterdam
tarafından 10-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. "Intertraffic İstanbul - Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı" başladı.
Ulaştırma ve altyapı sektörü profesyonelleri ile kamu kurumlarını bir araya getiren fuarın açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Erol Yanar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile sektör temsilcileri katıldı.
"TRAFİK SORUNU AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARIYLA AZALTILABİLİR"
Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, şehirleşmenin getirdiği nüfus yoğunluğuna paralel olarak trafiğin de arttığını belirterek, trafik sorununun akıllı şehircilik uygulamalarıyla azaltılabileceğini söyledi.
İstanbul'da erişim ve trafik sorunun çözümünde teknoloji odaklı akıllı şehircilik uygulamalarını kullandıklarını ifade eden Baraçlı, "İstanbul'da raylı sistem başta olmak üzere karayolu, tünel ve denizyolunda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Daha ne yapabiliriz? diye de sürekli bir çalışma içindeyiz. İSBAK
şirketimizle akıllı şehir uygulamalarında birçok yerli ve milli uygulamaya imza atıyoruz" dedi.
İstanbul'da günlük 28 milyon trafik hareketliliği olduğuna dikkat çeken Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımın ve otopark kapasitesinin yaygınlaştırılmasında Türkiye
'ye öncü olan projelere imza attıklarını dile getirdi.
ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF EDİLEN ŞEHİR YÖNETİMİ ANLAYIŞI
Hayri Baraçlı, İBB'nin katkılarıyla düzenlenen Intertraffic İstanbul Fuarı'nda İBB'nin teknolojik ürünlerini tanıtma ve dünyadaki akıllı şehir uygulamalarını yakından görme imkanı bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etkin ve verimli bir trafik anlayışı içinde Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına katkı sunacak daha birçok projeye imza atacağımıza inanıyoruz. İBB olarak vatandaşların açığa çıkmamış ihtiyaçlarını dahi karşılayacak bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarla geliştirdiğimiz mobil uygulamalar ile İstanbulluların zamandan ve maliyetten tasarruf ettiği bir şehir yönetimi anlayışı geliştirdik. İstanbul'un trafik sorununu çözerken, çevre duyarlılığına sahip proje üretmeye de özen gösteriyoruz."
İBB'YE TEKNOLOJİK METROLAR İÇİN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Konuşmaların ardından Intertraffic İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de en son teknolojiyle yapılan otonom metro yatırımları nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Erol Yanar'ın elinden İBB adına Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı aldı.
Hayri Baraçlı ve diğer protokol üyeleri daha sonra açılış kurdelesini kesti ve ardından stantları gezdi. Fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT
ve İBB iştiraklerinden İSBAK AŞ'nin stantları ilgi gördü.
Intertraffic İstanbul Fuarı'nda altyapı, trafik yönetimi, akıllı ulaşım, trafik güvenliği ve otopark alanlarında ürün ve hizmet sunan üretici, ithalatçı ve distribütör firmalar Intertraffic İstanbul'da ürünlerini sergiliyor.
INTERTRAFFİC İSTANBUL - ULUSLARARASI ALTYAPI, TRAFİK YÖNETİMİ, YOL GÜVENLİĞİ VE PARK SİSTEMLERİ FUARI
Fuardaki oturumlarda "Akıllı Şehirler Kapsamında Akıllı Ulaşım", "Akıllı Ulaşım Sistemleri Çözüm Ortakları", "Trafik Güvenliği ve Yönetimi", "Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları", "Büyükşehirler Büyük Projeler", "Hizmet Olarak Akıllı Ulaşım", "Toplu Taşımada Sürdürülebilir Dönüşüm
Uygulamaları", "Serbest Kürsü- Hocalar
Ulaşım Politikaları ve Eğitimini Tartışıyor" ve "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler için Yaya Bisiklet Uygulamaları" başlıklı konular değerlendirilecek.
12 Nisan'a kadar sürecek Intertraffic İstanbul'un, bu yıl 81 ülkeden 5 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ürdün
, Katar
, Rusya
, Kırgızistan
, Hırvatistan
, Tayland
ve Arnavutluk
'un üst düzey heyetle katıldığı fuara; İran
, Suudi Arabistan
, Katar, Afrika
, Rusya, Türkmenistan
, Azerbaycan
ve Kazakistan
gibi ülkelerden önemli sayıda ziyaretçi geleceği tahmin ediliyor.
- İstanbul