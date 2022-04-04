İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du"

04.04.2022 11:21
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuşmasından satırbaşları: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuşmasından satırbaşları:

"2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir"

"Bu operasyonlarda toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK, 27'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bin 243'ü PKK/KCK, bin 568'i FETÖ, 177'i DEAŞ, 50'si sol terör olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363'ü de tutuklanmıştır. 138'i PKK/KCK, 175'i FETÖ, 46'sı DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubudur."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır"

"Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, yüzde 20'lik bir azalış görüyoruz."

"2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır."

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır."

"Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du' - Son Dakika


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