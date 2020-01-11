Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğinin düzenlenen gecede Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) tarafından İhlas Haber Ajansına (İHA) "En İyi Haber" ödülü verildi.



Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir gece düzenlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde görev yapan basın mensupları, cemiyet başkanları ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı gecede İhlas Haber Ajansına ödül verildi. Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) tarafından İhlas Haber Ajansı'na Barış Pınarı Harekatı'nda gösterdikleri üstün başarıdan dolayı "En İyi Haber" ödülü verildi. İhlas Haber Ajansı adına ödülü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un elinden Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/ YPG terör örgütün Akçakale ilçesine attığı roketle yaralanan Şanlıurfa muhabiri Şinasi İnan aldı.



Ödüller sahiplerini buldu



Batman Sonsöz Gazetesi'nden Hatice Türkan röportaj dalında, Gaziantep Mega Televizyonundan Başak Akay en iyi haber ve görüntü dalında, Mardin İletişim Gazetesinden Sait Çakar makale dalında, Siirt Sonsöz Gazetesinden İsmail Çelik fotoğraf dalında, Cizrem Gazetesinden Abidin Yel internet haber dalında, Diyarbakır Yenigün Gazetesinden Nurullah Ergün sayfa tasarım dalında, Gaziantep Olay Televizyonundan Mustafa Teke spor haberi dalında, Mardin'den Adnan Avuka, Batman'dan Halit Beytüt ve Adıyaman'dan Ahmet Kaya, Şanlıurfa'dan Mehmet Göviç, Kilis'ten Ahmet Yılmaz Çağlar ise mesleğe kattığı değerden dolayı ödüle layık görülen diğer isimler oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman da gecede ödül alanlara hediye gönderdi.



Basın mensuplar aileleriyle birlikte katıldı



Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Batman, Kilis ve Şırnak illerinde görev yapan basın mensupları, Şanlıurfa'da çalışan gazeteciler ile aileleri katıldı.



Gecede bir konuşma yapan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, gazetecilik mesleğinin zorluklarına ve önemine değindi.



Gecede ayrıca Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı da gecede birer konuşma yaptı.



Gece, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen sanatçıların seslendirdiği türkülerle son buldu. - ŞANLIURFA