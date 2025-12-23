İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu - Son Dakika
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu
23.12.2025 14:31  Güncelleme: 17:39
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu
Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Beyoğlu'nda ilaçlama yaptıran bir ailenin, evdeki temizlik sonrası yaşadığı kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine başvurmasının ardından, AFAD ekipleri evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLAÇLAMANIN ARDINDAN AİLE RAHATSIZLANDI

Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Baba İsmet K.'nin (35) ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"EVİ HAVALANDIRMADAN GİRMİŞLER"

Olayla ilgili konuşan Şenay Akay, "İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel

SON DAKİKA: İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu - Son Dakika
