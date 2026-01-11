1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı - Son Dakika
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

11.01.2026 14:46
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 euroya (Yaklaşık 558 bin euro) Guinness Rekorla Kitabı'na girdi. Böylelikle Ilgaz balı dünyanın en pahalı balı olarak kayıtlara geçti.

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla bir açık artırma düzenlendi. Programda, Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş adamı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 euroya (558 bin TL) satın alındı.

ILGAZ BALI, DÜNYANIN EN PAHALI BALI OLDU

Bu gelişmenin ardından federasyonun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Kurşunlu ilçesindeki düzenlenen törende, Ilgaz balına ait sertifika, Guinness'in resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERE BURS GELİRİ ELDE ETMEKTİ"

Bir kilo Ilgaz balının, 11 bin 118 euroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal, "Hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de Çankırı'mızın tanıtımına katkı sunmak ve Ilgaz balını markalaştırmak üzere bu yıl düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Bu müzayede 29 Eylül tarihinde gerçekleşti. Bir kilo Ilgaz balı, 11 bin 118 euroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak kayıtlara geçti" dedi.

"HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK"

Balların tamamen doğal ve katkısız olduğunu ifade eden bal üreticisi Rıdvan Başeşme, "63 yaşındayım ve 10 yaşımdan bu yana bin 300 rakımda arıcılıkla ilgileniyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretiyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımız sadece arının kovanda yaptığı baldan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de, "Kendi üreticimizi destekleyerek, savunarak vatandaşa ilaç niyetinde hakiki bal üretme peşindeyiz. Bu günde bu balardan bir tanesi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Balımız değerini bulmuş oldu" şeklinde konuştu.

