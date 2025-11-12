İmamoğlu'na Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'na Suç Örgütü Soruşturması

İmamoğlu\'na Suç Örgütü Soruşturması
12.11.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu'nun suç örgütüyle bağlantılı usulsüz ihaleler ve villaların devri iddiaları araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, suç tarihinde toplam değerleri 480 milyon lira olan Sarıyer'deki 2 villanın usulsüz şekilde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, bu gelirin örgütün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı öne sürüldü.

USULSÜZ İHALELERDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERLE CİDDİ MİKTARDA ZENGİNLEŞME SAĞLADI İDDİASI

İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun, İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapılanması içinde hareket eden bir üye konumunda bulunduğu, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı anlatıldı.

Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararına istinaden 5 Ekim 2018'de konkordato ilan edildiği, dolayısıyla bu tarihte ekonomik olarak zor durumda olduğu, ancak İmamoğlu suç örgütü içerisinde yer almaya başladıktan sonra usulsüzce yapılan ihalelerden elde ettiği gelirler neticesinde ciddi miktarda zenginleşme sağladığı aktarıldı.

Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası
Ali Nuhoğlu

İddianamede, İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri İnşaat AŞ unvanlı şirketlerin görünürde farklı kişiler adına kayıtlı olsa da fiilen şüpheli Ali Nuhoğlu'nun kontrolü altında bulunduğu, şirketler arasında personel, adres ve mali hareketler bakımından süreklilik arz eden bir ilişki olduğu tespit edildi.

Bu firmaların, kamu ihaleleri üzerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve paylaşımı noktasında, örgüt üyesi Nuhoğlu'nun kontrolü altında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Şüpheli Nuhoğlu'nun, 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu kapsamda Sarıyer'de 196 parselde bulunan 2 adet villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.

MASAK Raporu'nda yapılan mali incelemeler sonucunda Güllüce Tarımcılık AŞ'nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon lira tutarındaki ödeme öncesinde, aynı gün içinde şüpheli Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık'a aynı tutarda para transferi gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, bu paranın kaynağının ise İstcon AŞ'nin Trend AŞ'ye, Trend AŞ'nin ise Ali Nuhoğlu'na yaptığı ödemelerden oluştuğu tespit edildi.

Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR, TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA SİSTEME SOKULDU

İddianamede, alınan MASAK raporunda söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.

Bu ödemenin ise "Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapım İşi" kapsamında yapılan ilk avans ödemesi olduğu anlatılarak, İstcon AŞ'nin aldığı kamu ihalesine ilişkin avansın, zincirleme para transferleri aracılığıyla Nuhoğlu'nun kontrolündeki Güllüce Tarımcılık AŞ'ye aktarıldığı, bu fonlarla 2 villanın satın alındığı ve suçtan elde edilen gelirin taşınmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduğu aktarıldı.

İddianamede, Nuhoğlu'nun sistematik biçimde ihalelerden suç geliri elde ettiği, elde edilen bu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuğu, şirketler arasında ardışık transferlerle paranın izinin kaybetmeye çalıştığı anlatıldı.

Şüphelinin örgüt üyesi sıfatıyla hareket ederek, usulsüz ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, devir bedelinin sözleşmede 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu ödemenin "Güllüce Tarımcılık San, ve Tic. AŞ Hisse Devir Bedeli" açıklamasıyla yapılan 3 çek ödemesinden ibaret olduğu, geriye kalan 33 milyon liralık bedelin ise "villa devri taahhüdü" adı altında düzenlenen adi nitelikte bir sözleşme ile karşılanacağı yönünde kayıt altına alındığı ifade edildi.

Dosya kapsamında mevcut MASAK raporları göz önüne alındığında, söz konusu devir işleminin her ne kadar görünürde ticari bir faaliyet olarak düzenlenmişse de, gerçekte kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal bir işlem kisvesi altında sisteme dahil edilmesi, malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması ve kaynağının gizlenmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği iddianamede anlatıldı.

Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

2 VİLLANIN SUÇ TARİHİNDEKİ TOPLAM BEDELİ 480 MİLYON LİRA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Raporu'nda suça konu villaların her birinin suç tarihindeki değerinin 240 milyon lira olarak tespit edildiği aktarılan iddianamede, tek başına bu hususun dahi taşınmazın satım sürecinin muvazaalı olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

İddianamede, her 2 villanın suç tarihindeki toplam değerinin 480 milyon lira olduğu ancak 2 villanın Güllüce Tarımcılık isimli şirket ile beraber devrinin toplamda 48 milyon lira olarak gösterildiği aktarıldı.

Taşınmazların görünürde satış işlemine konu edilmesine rağmen, gerçekte İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, bu eylemde elde edilen paraların, kamu ihalelerinin usulsüz biçimde yönlendirilmesi suretiyle elde edilen suç gelirleri olduğu, bu gelirlerin de İmamoğlu suç örgütünün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.

Kamu kaynaklarından sağlanan ihale bedellerinin örgüt kontrolündeki firmalara yönlendirildiği, ardından bu gelirlerin gayrimenkul alımı, şirket devri ve muvazaalı ticari işlemler üzerinden sisteme dahil edildiği bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, bu yapı içerisinde şüpheli Nuhoğlu'nun suça fiilen iştirak eden kişi, şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın nihai menfaat sağlayan konumunda bulundukları anlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Sarıyer, İnşaat, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak
Ne yaptın Mourinho İstediği transferleri görmelisiniz Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray, Singo’dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Ahmet Özer serbest bırakıldı Ahmet Özer serbest bırakıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail’i sarsan istifa Görevini bıraktı İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Damla Kent Projesi’nde asli edim süresi öne çekildi Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi
İzmir’de silahlı saldırı Bilanço ağır İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

19:08
TFF’den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
18:27
Taş ocağındaki göçüğün altında kalan kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
Taş ocağındaki göçüğün altında kalan kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı
18:26
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
18:01
Kan donduran olay Polis memuru, ailesini katletti
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
17:52
TÜRKPATENT, Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti
17:41
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü İşte ilk rapor
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor
17:34
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:01
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun...
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
16:30
Çaresizlik neler yaptırıyor Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
16:24
Bir il bu olayı konuşuyor Melisa’nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar
15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 19:26:37. #.0.5#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.