İnegöl'de Tarihi Mezar Kalıntıları Bulundu

25.12.2025 14:49
İnegöl\'de Tarihi Mezar Kalıntıları Bulundu
İnegöl'de inşaat kazısında tarihi mezar ve kemik kalıntıları tespit edildi, inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı.

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

MEZAR PARÇALARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü. Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan incelemede, tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu.

İNCELEME İÇİN NUMUNE ALINDI

İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi'nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

