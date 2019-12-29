İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yol çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ kütlesi düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinin 3 ayrı noktasına bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtulmayı başardı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan Hakkari-Van Karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Çığın düştüğü bölgeye giden Karayolları ekipleri

-Seyir halindeki araçlar

-Karayoluna düşen çığ

-Çığları temizleyen iş makineleri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

Haber Kodu : 191229049

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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak, sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü belirtti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş , Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaş, "Dün gece haberini aldığımız, sosyal medyada paylaşılan, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. Failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), -

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Yüz yıldır adak adanan kültür envanterindeki türbe boş çıktı

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterindeki türbenin boş çıkması, köy sakinlerine şaşkınlık yaşattı.

Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi'nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı.

'KÖYLÜLER BU DURUMA İNANMAK İSTEMİYOR'

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci , köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde 7 kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. 2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu."

YÜZLERCE ADAK ADANIYORDU

Köy sakinlerinden Süleyman Ekinci (80), 'Abuzer Gaffari Türbesi'nde her yıl yüzlerce adak adandığını belirterek, kazılarda kalıntı bulunmamasıyla şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ekinci, "Büyüklerimiz buranın ziyaret olduğunu söylerlerdi. Dua ederdik, kurban keserdik. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Köyden görüntü

Röportajlar

Türbenin bulunduğu alan

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

Haber Kodu : 191229014

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Evine hırsız giren kadın Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde 6 eve giren hırsızlar, televizyon, saat ve matkap çaldı. Evine hırsızların girdiğini duyup, İstanbul'dan köye gelen Nuriye Çınar (62), Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış dedi.

Karabük- Kastamonu yolu üzerindeki Sarıahmetli köyünde, kış döneminde boş olan 6 eve, hırsız girdi. Hırsızlar, girdikleri evlerden televizyon, saat ve matkap çaldı. Köydeki arsasının ölçümünü yaptırmak için İstanbul'dan gelen Fatma Gölçeker (75), evinin kapısını açınca hırsız girdiğini anladı. Gölçeker'in haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, pencere, kapı ve balkondan 6 eve giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Evine hırsız girdiğini duyunca İstanbul'dan köye gelen Nuriye Çınar, Bir şeyler almış mı, diye merak edip, geldik. Bir eşya almamış ama pencereyi kırarak zarar vermiş. Keşke burayı da kırmasaydı. Para, altın aramış. Değerli bir şey ne arar köyde Demir korkuluğu söküp, pencereyi kırdıktan sonra içeri girmiş. Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş. Temiz hırsızmış. Hırsız derken, bir şey de almamış. Hiçbir yer kirlenmemiş. Ayakkabıyla gezseydi batırırdı halıları dedi.

Fatma Gölçeker ise Kapıyı açtığımda her taraf dağınıktı. Jandarmayı aradık. 2 kol saati, 1 matkap yok. Kardeşimin evine de girmişler. Televizyonu vardı, o yok. Başka evlere de girilmiş ama bir şey alınmamış, karıştırılmış. Para, altın, silah gibi şeyler arıyorlardı herhalde diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden ve jandarma ekiplerinden detay

-Nuriye Çınar röp

-Fatma Gölçeker röp

-Mesut Korkmaz röp

Haber-KameraBülent DİKTEPE KARABÜK,

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Antalyalılar zirvede kar, sahilde deniz keyfi yaptı

Antalya kent merkezine 50 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi 'nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı pistte kızakla kayarken, hava sıcaklığının 17 derece olduğu kent merkezindekiler ise sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu, yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Türkiye 'nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken turizmin başkenti Antalya, aynı günde iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kent merkezindekiler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'nde sıcak havanın keyfini çıkardı. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra bazıları denize girip, yüzdü.

Antalya'yı 'cennet' olarak niteleyen Onur Çağlayan , üşümediğini ve her gün denize girdiğini söyledi.

Antalya'da yaşayanların çok şanslı olduğunu ve kentin dağlarında kar olmasına rağmen denize girilebilecek bir havasının olduğunu ifade eden Asuman Özkan ise, "Kışın yüzebilmek büyük bir şans. Denizin sıcaklığı havadan iyi. İnşallah bu güzelliğin kıymetini biliriz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazı kent sakinleri deniz keyfi yaparken, bazıları da aynı anda merkeze yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar keyfi yaptı. Kar kalındığının 25 santimetreye ulaştığı merkezde, günübirlik tatilciler doyasıya eğlendi. Sezon süresince profesyonel kayakçılara da ev sahipliği yapacak merkezde, tatilcilerin bir kısmı kayarken, kimileri de kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Pek çok kişi zirvede kar topu oynayıp bu anların keyfini çıkardı. Merkezde birkaç gün içinde kayak ve snowboard pistlerinin hazır hale gelmesi bekleniyor.

EKVATORA EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Saklıkent Kayak Evi yöneticisi Cuma Özaydın, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sezonun nisan ayına kadar süreceğini tahmin ettiklerini belirten Özaydın, "Saklıkent, ekvator çizgisine en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Pistlerdeki kar kalındığı 25 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasını umut ediyoruz. Düzgün ve kullanışlı pist oluşturmak için iş makinemiz kar sıkılaştırma çalışmalarına devam ediyor. Kızak pisti hazır. Günübirlik tatilciler kızak yapmaya başladı. Yılbaşı öncesi pistlerimiz tamamen hazır olacak" diye konuştu.

4 PİST KAYAK TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Pistler hakkında da bilgi veren Cuma Özaydın, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 4 pist bulunduğunu söyledi. Profesyonel kayakçıların 'kırmızı pist'i kullandığını anlatan Özaydın, "Bu piste ulaşım Karakaya telesiyejle sağlanıyor. Uzunluğu yaklaşık 4 bin metre. Pistin özelliği, dağın zirvesinden başlaması, sert virajlar ve dik yokuşlar bulunması" dedi.

İkinci pistin ise 1500 metre uzunluğundaki 'siyah pist' olduğuna değinen Özaydın, "Bu pistimize ulaşım yine Karakaya telesiyejiyle sağlanmakta. 'Ara istasyon' diye adlandırdığımız pist, yaklaşık zirvenin yarısında başlıyor. Üst bölgesi kırmızı pistle bağlantılı. Bu pistimiz virajsız ama dik yamaç üzerine kurulu. Orta dereceli kayakçıların kullandığı mavi pistimiz 1500 metre uzunluğunda. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak pist başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip ve genelde profesyonel piste geçmeden eğitim için kullanılıyor. Dördüncü pistimiz ise 300 metre uzunluğundaki 'sarı pist'. Kayak ve snowboard hocaları eşliğinde baby lift ile zirvesine ulaşılan bu pistimiz eğitim amaçlı" diye konuştu.

KIZAK PİSTİ DE BULUNUYOR

Cuma Özaydın, kayak pistlerinin yanı sıra kızak kaymak isteyen ziyaretçiler için de tasarlanmış kızak pistleri olduğunu, bu piste sadece kendi tesislerinde kiralanan kızaklarla girişe izin verildiğini aktardı.

20 YIL ARADAN SONRA KAR GÖRDÜ

Ailesi ile Saklıkent'e gelen Tuğba Aslan, 20 yıl aradan sonra ilk kez kar gördüğünü söyledi. Eşi Hakan Aslan ve oğlu Melihşah Aslan ile geldiklerini anlatan Tuğba Aslan, "Harika, çok güzel bir yer. Dün Konyaaltı sahilindeydim. 30- 40 kilometre mesafede bambaşka bir yere geldim. Çok güzel bir gün geçirdik" dedi.

Eşi ve oğlu ile Saklıkent'in tadını çıkardıklarını aktaran Hakan Aslan ise, "Oğlum ilk kez kar gördü. Eşim de uzun zamandan sonra kar gördü. Kış sezonunda sık sık geleceğiz" ifadelerini kullandı.

SAKLIKENT TUTKUNU

Antalya'da yaşayan Engin Dönere ise sık sık kayak yapmak için Saklıkent'e geldiğini anlattı. Kar kalınlığının henüz kayak için müsait olmadığını belirten Dönere, "Meteoroloji bugün ve yarın kar yağışı olacağını söylüyor. Pazartesi gününden itibaren kayak pistleri de bizler için hazır olacak" diye konuştu.

KAR EĞLENCESİNDEN SONRA DENİZE AYAKLARINI SOKACAKLAR

Akraba ziyareti için Almanya 'dan Antalya'ya gelen İrem Çelebi de kuzeni Ele Demirel ile kızak yaptı. Çok eğlendiklerini söyleyen İrem Çelebi, çok eğlendiğini söyledi. Ela Demirel ise "Almanya'dan gelen kuzenlerimle birlikte Saklıkent'te kayak yaptık. Konyaaltı sahilinde de yüzüp eğleniyoruz. Çok güzel zaman geçiriyorum. Buradan sonra sahilde yürüyüp, ayaklarımızı denize sokmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sahilin görüntüsü

Deniz de yüzenlerin görüntüsü

RÖP 1: Onur Çağlayan

RÖP 2: Asuman Özkan

Yürüyüş yapanların görüntüsü

Sahilde koşan adamın görüntüsü

Bisiklet süren çiftin görüntüsü

Saklıkent Kayak Merkezi'nden genel görüntü

Röp 3: Cuma Özaydın,

Röp 4: Tuba Aslan

Röp 5: Engin Dönderen

Röp 6: İrem Çelebi

DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR anons

Drone görüntüleri

Kızak kayan çocuklar detay

Kızaklardan detay

Genel detaylar

HABER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN-Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'de, 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Tamamen doğal olan eve 2 milyon TL teklif verildi, ancak satılmadı.

Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, ilgi gördü. Popüler bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi. Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermenilerce kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi. Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.

2 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ

Elit Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Enver Öz, kaya evin imar planından geçtiğini söyledi. Bir mimar tarafından hazırlanan projenin anıtlar kuruluna sunulmasının ve kabul görmesinin ardından istenilen şekilde düzenlenebileceğini de ifade eden Öz, "Dokuyu bozmadan düzenlenip, kaya odalar yapılabiliyor. Bölgede bine yakın butik otel var. Burası çok enteresan bir yer. Geçmiş yüzyıllarda bölgede oturan Rumlar ve Ermeniler tarafından oyulmuş. Yemek alanları, pekmez kaynatma alanları, saklanma yerleri, mahzenler, ahırlar bu kaya odalardan oluşuyor. Mağara ve kaya ev olarak geçiyor" dedi.

İlanı kısa süre önce verdiklerini ve çok sayıda arayanın olduğunu da kaydeden Öz, en son teklifin 2 milyon TL olduğunu, ancak satmadıklarını söyledi.

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Adana Çöken balkonla birlikte düştü

Adana'da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü. O sırada balkonda olan ve düşerek hafif yaralanan Hülya Diri (76), O an çok korktum, ölümle pençeleştim dedi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Sucuzade Mahallesi'nde yer alan 30020 Sokak'taki 2 katlı eski binada meydana geldi. Önceki hafta Pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle evin, zeminin üstündeki birinci katının balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan ve beton blokla birlikte aşağıya düşen Hülya Diri, hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de vücudunda hafif eziklikler ve burkulmalar olan Diri'ye ilk müdahaleyi yaptı. Hülya Diri, birkaç gündür balkondan gelen sesler nedeniyle çöküntüyü tahmin ettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı

Balkonun açık olan kapısını kapatmak için balkona yürüdüm. Kapının önünde sandalye vardı. Onu çekmek için dışarı çıktım, sonra da olanlar oldu, balkon çöktü. Aşağıya düştükten sonra üstüme kalan parçalar da düştü. Elimle komşuma işaret ettim beni kurtarsın diye. O an çok korktum, ölümle pençeleştim.

Görüntü Dökümü

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-Balkonu çöken evin görüntüsü

-Balkon ve molozlardan detay görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Hülya Diri ile röportaj

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

Haber Nuri PİR-Kamera Rüşan Anıl ATAR ADANA,

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Bursa'daki kayıp çiftçi bulundu

22 SAAT SONRA KENDİ İMKANLARI İLE EVİNE GİTTİ

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun (46) bulundu. İbrahim Uzun'nun 22 saat sonra kendi imkanları ile evine gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Kayıp çiftçinin hastaneye götürülmesi

-Aramalardan genel ve detaylar

-Kayıp çiftçinin oğlunun konuşması