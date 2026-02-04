İspanya'dan 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Plânı - Son Dakika
BBC

İspanya'dan 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Plânı

04.02.2026 09:07
04.02.2026 09:07
İspanya, sosyal medyayı 16 yaş altındaki çocuklar için yasaklamayı planladığını duyurdu.

Çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamayı planlayan ülkelere İspanya da katıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getireceklerini açıkladı. Sanchez Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Onları dijital 'Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.

Çocukların "yollarını asla kendi başlarına bulmalarına izin verilmemesi gereken bir ortama maruz bırakıldıklarını" savunan Sanchez, sosyal medyayı "bağımlılık, istismar, porno, manipülasyon ve şiddet" alanı olarak tanımladı; "Bunu daha fazla kabul edemeyiz, onları [çocukları] koruyacağız" dedi.

Yasağın yürürlüğe girmesi için meclisin onayı gerekiyor.

Tasarı kapsamında, şirket yöneticilerini "yasa dışı veya zararlı içeriklerden doğrudan sorumlu tutmaya" yönelik yasa değişikliği de planlanıyor.

Dünyada çocuklara sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yasak geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe girdi.

Türkiye, Fransa, Danimarka ve Avusturya da sosyal medya kullanımına yaş limiti getirmeyi tasarlayan ülkeler arasında.

İngiltere hükümeti de 16 yaş altına yasak getirilip getirilmemesi yönünde ilgili birimlerden danışmanlık talebinde bulundu.

Sosyal medya şirketleriyse yasağın "etkisiz ve uygulaması zor" olacağını, ayrıca kırılgan gençleri daha çok izole etme riski taşıdığını savunuyor.

Reddit Avustralya hükümetinin yasağını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Algoritma manipülasyonuna ceza

Sanchez sosyal medya yasağını ilk kez geçen Kasım ayında gündeme getirmişti ancak detaylarını dünkü konuşmasında açıkladı.

Planlanan değişiklikler kapsamında sosyal medya platformlarına "etkili yaş doğrulama sistemleri uygulama" zorunluluğu getirilecek.

Avustralya'daki yasağın uygulanmasına bu konuda yasal boşluklar olduğu, çocukların 'yetişkin fotoğrafı kullanma' gibi yöntemlerle yaş doğrulama sistemlerini aşabildikleri aktarılıyor.

İspanya'da planlanan yeni yasa kapsamında, yasa dışı içeriği öne çıkarmak için algoritmayı manipüle etmeye de ceza getirilecek.

Kâr amaçlı olarak dezenformasyonu yayacak algoritmaların da peşine düşeceklerini belirten Sanchez, "Kodların arkasına gizlenerek teknolojinin tarafsız olduğunu iddia etmek artık kabul edilemez" dedi.

İspanya Başbakanı ayrıca "dijital platformların toplumdaki bölünmeyi ve nefreti yaygınlaştırma yöntemlerinin" de takip edileceği bir sistemi devreye sokacaklarını belirtti, ancak bu sistemin nasıl çalışacağına dair bilgi vermedi.

Yasa kapsamında "Grok [X'in yapay zeka modeli], TikTok ve Instagram tarafından işlenen suçların araştırılıp cezalandırılacağı" da açıklandı.

Tasarı haftaya meclise gelecek

İspanya Başbakanı yasağın önümüzdeki hafta meclisten geçmesini umduğunu söyledi, ancak Sanchez'in sol koalisyonu mecliste çoğunluğa sahip değil.

İspanya'nın ana muhalefet partisi olan muhafazakar Halk Partisi de, geçmişte buna benzer kısıtlamaları gündeme getirmişti. Aşırı sağcı Vox Partisi ise yasağa karşı çıkıyor.

Açıklamaları sonrası X'in sahibi Elon Musk, Sanchez için "İspanya halkına ihanet eden bir tiran" sözlerini sarf etti.

TikTok, Snapchat, YouTube, Reddite, Discord ve Meta'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Avrupa'da sosyal medya yasağını dile getiren ilk ülke Fransa olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılıyla birlikte 15 yaş altına sosyal medya yasağı uygulamasını başlatmak istediğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC

Sosyal Medya, Teknoloji, İspanya, Medya, Son Dakika

