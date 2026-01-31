İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı: 29 ölü - Son Dakika
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı: 29 ölü

İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı: 29 ölü
31.01.2026 15:27  Güncelleme: 17:01
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden beri hedef alınan noktalarda 29 kişi yaşamını yitirdi. En büyük kayıplardan biri Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezine yapılan saldırıda yaşandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

KADIN VE ÇOCUKLARIN OLDUĞU APARTMAN DAİRESİ HEDEF ALINDI

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var

POLİS MERKEZİ BOMBALANDI: 13 ÖLÜ

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı. Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi'nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıyla sabah saatlerinden itibaren yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.

İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var

İSRAİL "HAMAS ATEŞKESİ İHLAL ETTİ" İDDİASIYLA SALDIRILARI SAVUNDU

Öte yandan İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, Hamas ve İslami Cihat mensuplarını hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3'ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu öne sürülen birinin de yakalandığı iddia edildi.

İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var
Kaynak: AA

