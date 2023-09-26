''İstanbul'da 7,6 deprem bekliyoruz'' diyen Naci Görür Kumburgaz ve Adalar faylarını işaret etti

Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara fayına bağlı kolların stres biriktirdiğini gözlemlediklerini söyledi. Görür, "Bu fay kilitli ve stres biriktiriyor. Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz. Kırılırsa oluşacak depremin büyüklüğü 7,2 ile 7,6 arasında. Demek ki İstanbul'da minimum 7,2'lik deprem bekliyoruz." dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Sigorta Birliği'nin düzenlediği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne katılan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili konuştu. İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyleyen Naci Görür, iki faya dikkat çekti.

"ADALAR VE KUMBURGAZ FAYLARININ KIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Naci Görür, şunları söyledi: "Arzın içinde konveksiyon akımlarıyla bu levhalar hareket eder. Arzın içindeki ısı dağılımına göre sıcaklık farkına göre, bu akımlar oluşur ve levhaları hareket ettirirler. Dolayısıyla depremin kaynağı yerin içindedir. Onu öyle Amerikalı gemiye, yok uzaydaki harekete, sıcak havaya, soğuk havaya bağlamak anlamsızdır. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu Marmara fayıdır, 160 km uzunluğundadır, 3 kesimden meydana gelir: Adalar ve Kumburgaz fayları. Bu fay kilitli ve stres biriktiriyor. Kayaları kırmak için biriktirdiği kuvvete stres denir. Dolayısıyla bu fay kuvvet biriktiriyor. Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz. Kırılırsa oluşacak depremin büyüklüğü 7,2 ile 7,6 arasında. Demek ki İstanbul'da minimum 7,2'lik deprem bekliyoruz.

"MARMARA'NIN TABANINA DALARAK FAYLARI GÖZÜMÜZLE İNCELEDİK"

Tekirdağ fayının kırılmasını beklemiyoruz. Deniz araştırmalarında, Tekirdağ fayının 1912 Şarköy depreminde kırılmış olduğunu, enerjisini boşaltmış olduğunu düşünüyoruz. Deprem beklentimiz, 1999 - 2014 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla bunu söylüyoruz. 8 uluslararası gemiyle araştırma yaptık. Araştırmaların Türk başkanı bendim. Dünyada ileri gelen araştırmacılarla araştırma yaptık. İnsansız ve insanlı denizaltılar kullandık. Marmara'nın tabanına dalarak fayları gözümüzle inceledik. Ayağını denize sokmamış insanlar bizden daha fazla konuşuyorlar."

"ZEMİNİ GÖZ ÖNÜNE ALMAYAN İNŞAATÇI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYABİLİR"

Görür, İstanbul'da çok kötü zemin olmadığını, kayma hızından dolayı Avrupa Yakası'ndaki riskin daha büyük olduğunu söyledi. Görür, vadiler, akarsu kanalları ve onların alüvyonları ile plajlar ve yapay dolgular dışında Anadolu yakasında zemin diye bir sorunun olmadığını belirtti. Depreme karşı çok iyi bina yapmanın yetmediğini belirten Görür, "Zemini göz önüne almayan inşaatçı hayal kırıklığına uğrayabilir." ifadelerini kullandı.

"İVMENİN FAZLA OLDUĞU YERLER TEHLİKELİ YERLER"

Görür, binaları en çok tehdit eden şeyin ivme olduğunu kaydederek, "İvmenin fazla olduğu yerler, tehlikeli olan yerler, kıyı ile kıyılara yakın yerler, ilk 7-8 kilometrenin olduğu yerler. Hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda en büyük ivmeye maruz kalacak, dolayısıyla ayakta kalabilmesi için iyi kalitede binanın ihtiyaç duyulduğu yer sahiller." şeklinde konuştu.

"BİNALAR DEPREM HARİTALARINA GÖRE YAPILMALI"

Görür, sıvılaşmanın çok tehlikeli olduğuna vurgu yaptı. İstanbul'da yaygın sıvılaşma alanlarının olmadığını, sıvılaşmanın daha çok akarsu vadilerinde görüldüğünü, Avrupa Yakası'nda Anadolu'ya nazaran daha fazla olduğunu söyleyen Görür, binaların deprem haritalarına göre yapılması gerektiğini kaydetti.

"BİZİ YIKIM BEKLİYOR"

Görür, olası İstanbul depreminde 6 Şubat'ta 11 kentte meydana gelen yıkımdan daha büyük bir yıkım beklendiğini, yıkımın en büyük nedeninin İstanbul'un yüzde 60'ının gecekondu mantığıyla inşa edilen binalar olduğunu belirtti. Görür, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yüzde 60'ta mühendislik hizmeti yok, iyi malzeme kullanımı yok. Doğru dürüst proje yok, imar yok, iskan yok. Projeye bağlılık yok, çalma çırpma da çok. Dolayısıyla bizi yıkım bekliyor. Yıkımın olması depremle birlikte eş zamanlı, bu demektir ki göçük meselesi, yaralılara yetişme meselesi, İstanbul'da ulaşım da felç oluyor. İstanbul'da bazı yollarda 2 bina yıkılsa oraya da giremezsiniz. Plan yok, program yok, akıl yok, düşünce yok, mantık yok."

"İSTANBUL'DA 100 BİNE YAKIN BİNA OLASI DEPREMDE YIKILABİLİR"

İstanbul'da 100 bine yakın binanın olası depremde yıkılabileceğinin dillendirildiğini belirten Görür, 20 bin binanın yıkılması halinde bile 800 bin insanın can güvenliğinin tehlikede olacağını vurguladı.