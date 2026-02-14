Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Yaşam

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
14.02.2026 11:17
İstanbul Beyoğlu'nda evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 21 yaşındaki Kübra Kölge, odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, "Bir şey yok yaşıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kasımpaşa'da ailesiyle tartıştığı öne sürülen 21 yaşındaki Kübra Kölge, odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AİLESİYLE TARTIŞTI, 5 KATTAN DÜŞTÜ

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Kübra Kölge, ailesiyle evde tartıştıktan sonra odasına geçti. Kısa süre sonra genç kadın, 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kölge, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kölge'nin yerde kanlar içinde yattığı, annesi Aysel Kölge'nin ise kızının başında sinir krizi geçirdiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların "Bir şey yok, yaşıyor" diyerek anneyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

"ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM"

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmada Kölge'nin 12 yaşındaki kız kardeşi Ü.G.K.'nın ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturdukları sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Binadaki komşular ise herhangi bir kavga ya da gürültü sesi duymadıklarını ifade etti. Polis olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Hukuk, Yaşam

