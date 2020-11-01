(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

01.11.2020 13:14
(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni bugün, saat 12.00'de Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapıldı. Mesut Yılmaz'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene  11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,   eski Başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve Fatih Terim ile çok sayıda iş insanı ve siyasetçi katıldı.

"BİRLİK, BERABERLİĞİMİZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ OLACAKTIR"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000'e yakın yaralımız, 50'ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır. Milletimize başsağlığı diliyorum."

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan mezarlığa sadece aile yakınları katıldı. Aile yakını kartı bulunmayanlar mezarlığa alınmadı.

- İstanbul

(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhurbaşkanı, Mesut Yılmaz, İstanbul, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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