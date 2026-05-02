İstanbul’da yine bir "Fahiş fiyat" skandalı: Haliç\'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

02.05.2026 18:00
İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Haliç’te Brezilyalı bir turist, kapısında 400 TL yazan bir berber dükkanında kendisine 7 bin 100 TL’lik fatura çıkarıldığını iddia etti. Olay, "fahiş fiyat" ve "turist tarifesi" tartışmalarını yeniden alevlendirirken. turist sadece bir işlem için girdiği berberde kendisine sorulmadan veya yanlış yönlendirilerek farklı işlemlerin yapıldığını ve fiyatın kapıda yazanın 18 katına çıktığını savundu. İşletme gelen tepkiler üzerine parayı iade etti.

İstanbul’un kalbi Haliç’te yaşanan "turist tarifesi" vakası, sosyal medyada infial yarattı. Brezilyalı bir turistin, normal şartlarda 400 TL olan saç kesimi hizmeti için girdiği berberde tam 7 bin 100 TL ödemek zorunda kalması, büyük tepki topladı.

"BEN BREZİLYALIYIM, DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Olay, turistin berber salonunda yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetmesiyle gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, ödediği astronomik tutara itiraz eden turistin şaşkınlığı ve üzüntüsü net bir şekilde görülüyor. Turist, işletme sahiplerine sitem ederek şu ifadeleri kullanıyor:

"Türk insanı çok iyidir ama sizin bu yaptığınız doğru değil. 10 Euro’luk (yaklaşık 400 TL) hizmet için benden 133 Euro’dan fazla para aldınız. Önce sormanız gerekiyordu. Burası güzel bir yer ama bu yapılan dürüstçe değil. Bunu internete koyacağım."

Berber dükkanından çıktıktan sonra takipçilerini uyaran turist, kapıdaki tabelada fiyatın 400 TL yazdığını ancak kendisinden 7 bin 100 TL tahsil edildiğini belirterek, "Buraya sakın gelmeyin, sizi soyacaklar" diyerek isyan etti. 

Genç adam videoda "Bu sokağa gelirseniz çok ama çok dikkatli olun. Bu berbere asla gelmeyin. Sizi soyuyorlar, resmen paranızı çalacaklar. Fiyatlara bakın; fiyat 400 yazıyor. 400! Ama 7.000 aldılar. Ödeme yaptığım sırada makineyi bana uzattı ve o an 7.100 Lira ödediğimi fark etmedim. Kafamda 710 Lira ödediğimi sanıyordum. Fark etmedim, ancak sokakta yürürken anladım. 'Ne oluyor, bir saç kesimi için neden bu kadar çok ödedim?' dedim kendi kendime." sözleri ile yaşadığı şoku anlattı. 

GERİ DÖNDÜ

Turist 7 bin 100 ödediğini fark edince dükkana dönerek bunun nedenini sorup para iadesi istedi. Ancak işletmedekiler yüz bakımı, wax, sakal kesimi, burun bandı kullanımı, yüz bakımı gibi işlemlerin yapılması için kendisinin onay verdiğini söyledi.  

"Biz elimizden geleni yaptık, çocuk sana sormuş yani. Yapabileceğimiz bir şey yok, kusura bakma." cevabını alan turist ise buna karşılık olarak, kendisinin sadece tek bir işlem istediğini, ancak dükkan çalışanlarının "ekstra" işlemler ekleyerek faturayı kabarttığını söylüyor.

ADİSYON DEĞİL ADETA "SERVET" LİSTESİ

Turistin paylaştığı buruşmuş adisyon kağıdı, fahiş fiyatlandırmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Normal bir berberde sembolik rakamlara yapılan işlemler için talep edilen ücretler pes dedirtti.

İşte o berber salonundaki uygulamalar ve hizmet bedelleri:

Saç Kesimi: 400 TL

Sakal: 400 TL

Wax: 1.000 TL

Burun Bandı: 1.000 TL

Yüz Bakımı: 2.300 TL

Saç Bakımı: 2.000 TL

TEPKİLER ÜZERİNE PARA İADE EDİLDİ 

Görüntülerin X platformunda yayılmasının ardından, İstanbul’un imajına zarar veren bu olay hakkında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu tür işletmelerin denetlenmesi gerektiğini savunarak yetkililere çağrıda bulundu.

Sosyal medyadaki büyük baskı ve tepkilerin ardından, işletmenin geri adım attığı ve turiste haksız yere tahsil edilen paranın iade edildiği öğrenildi. 

Ancak bu durum, turistlerin İstanbul’da maruz kaldığı "fahiş fiyat" sorununu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cem kecli cem kecli:
    Ülkemize turistin neden gelmediği ortada devlet yetkililerin bu konu hakkında yasa çıkarmaları şart aksi takdirde turizm diye birşey kalmaz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi 4 çocuk annesi öldü İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü
Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu
Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı
ABD’de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
İran’da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü
Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini ’kral’ ilan etti Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti
İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı
Hasbi Dede’nin Tuana’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir
Almanya’da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi Almanya'da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi

18:46
Amedspor’u şampiyon yapan Diagne’den Süper Lig’e gözdağı
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amedspor’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı
18:36
Maça damga vuran pozisyon Atsa takımı Süper Lig’e çıkacaktı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı
18:35
Amedspor’dan tarihi başarı 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig’e çıktılar
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar
18:32
Süper Lig’e çıkan Amedspor’a ilk tebrik Galatasaray’dan
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk tebrik Galatasaray'dan
18:18
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: CHP lider Özgür Özel’in aracına belediye kasasından VİP dönüşüm
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: CHP lider Özgür Özel’in aracına belediye kasasından VİP dönüşüm
18:08
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi
17:14
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
17:13
Beykoz’da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler
Beykoz'da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler
17:08
Iğdır FK’da Güray Vural, Amedspor’a kornerden gol attı
Iğdır FK'da Güray Vural, Amedspor'a kornerden gol attı
16:56
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
16:06
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf
15:45
Türkiye Belediyeler Birliği’nde olaylı seçim sonuçlandı İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
15:33
Azerbaycan, Avrupa Birliği’ne nota verdi
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
15:25
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü
15:23
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
