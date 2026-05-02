İstanbul’da yine bir "Fahiş fiyat" skandalı: Haliç\'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

İstanbul’un kalbi Haliç’te yaşanan "turist tarifesi" vakası, sosyal medyada infial yarattı. Brezilyalı bir turistin, normal şartlarda 400 TL olan saç kesimi hizmeti için girdiği berberde tam 7 bin 100 TL ödemek zorunda kalması, büyük tepki topladı.

"BEN BREZİLYALIYIM, DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Olay, turistin berber salonunda yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetmesiyle gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, ödediği astronomik tutara itiraz eden turistin şaşkınlığı ve üzüntüsü net bir şekilde görülüyor. Turist, işletme sahiplerine sitem ederek şu ifadeleri kullanıyor:

"Türk insanı çok iyidir ama sizin bu yaptığınız doğru değil. 10 Euro’luk (yaklaşık 400 TL) hizmet için benden 133 Euro’dan fazla para aldınız. Önce sormanız gerekiyordu. Burası güzel bir yer ama bu yapılan dürüstçe değil. Bunu internete koyacağım."

Berber dükkanından çıktıktan sonra takipçilerini uyaran turist, kapıdaki tabelada fiyatın 400 TL yazdığını ancak kendisinden 7 bin 100 TL tahsil edildiğini belirterek, "Buraya sakın gelmeyin, sizi soyacaklar" diyerek isyan etti.

Genç adam videoda "Bu sokağa gelirseniz çok ama çok dikkatli olun. Bu berbere asla gelmeyin. Sizi soyuyorlar, resmen paranızı çalacaklar. Fiyatlara bakın; fiyat 400 yazıyor. 400! Ama 7.000 aldılar. Ödeme yaptığım sırada makineyi bana uzattı ve o an 7.100 Lira ödediğimi fark etmedim. Kafamda 710 Lira ödediğimi sanıyordum. Fark etmedim, ancak sokakta yürürken anladım. 'Ne oluyor, bir saç kesimi için neden bu kadar çok ödedim?' dedim kendi kendime." sözleri ile yaşadığı şoku anlattı.

GERİ DÖNDÜ

Turist 7 bin 100 ödediğini fark edince dükkana dönerek bunun nedenini sorup para iadesi istedi. Ancak işletmedekiler yüz bakımı, wax, sakal kesimi, burun bandı kullanımı, yüz bakımı gibi işlemlerin yapılması için kendisinin onay verdiğini söyledi.

"Biz elimizden geleni yaptık, çocuk sana sormuş yani. Yapabileceğimiz bir şey yok, kusura bakma." cevabını alan turist ise buna karşılık olarak, kendisinin sadece tek bir işlem istediğini, ancak dükkan çalışanlarının "ekstra" işlemler ekleyerek faturayı kabarttığını söylüyor.

ADİSYON DEĞİL ADETA "SERVET" LİSTESİ

Turistin paylaştığı buruşmuş adisyon kağıdı, fahiş fiyatlandırmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Normal bir berberde sembolik rakamlara yapılan işlemler için talep edilen ücretler pes dedirtti.

İşte o berber salonundaki uygulamalar ve hizmet bedelleri:

Saç Kesimi: 400 TL

Sakal: 400 TL

Wax: 1.000 TL

Burun Bandı: 1.000 TL

Yüz Bakımı: 2.300 TL

Saç Bakımı: 2.000 TL

TEPKİLER ÜZERİNE PARA İADE EDİLDİ

Görüntülerin X platformunda yayılmasının ardından, İstanbul’un imajına zarar veren bu olay hakkında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu tür işletmelerin denetlenmesi gerektiğini savunarak yetkililere çağrıda bulundu.

Sosyal medyadaki büyük baskı ve tepkilerin ardından, işletmenin geri adım attığı ve turiste haksız yere tahsil edilen paranın iade edildiği öğrenildi.

Ancak bu durum, turistlerin İstanbul’da maruz kaldığı "fahiş fiyat" sorununu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.