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İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak - Son Dakika

İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak

10.01.2022 14:20

Milyonlar İstanbul'da ne zaman kar yağışı görüleceğini merak ederken, Meteoroloji gündemdeki soruya yanıt verdi. 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü Marmara'da 2 gün boyunca kar yağışı görüleceğini belirten uzmanlar, yağışların sıcaklığın 10 derece birden düşeceği İstanbul'da da etkili olacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.

MARMARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINDAN NASİBİNİ ALACAK"

İstanbulla ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba ve perşembe günü 2 gün Marmara'da kar görülebilir. İstanbul da nasibini alacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek."

"YAĞIŞIN YANINDA DOLU DA GÖRÜLEBİLİR"

"Akdeniz Bölgesi'nin hemen hemen tamamında kuvvetli yağmur, gök gürültülü, dolu yağışlı, hortum görülebilir. Yağışın yanında dolu yağışı da görülebilir" dedi.

14 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

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İstanbul, Akdeniz, Marmara, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak - Son Dakika
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