İşte Yeni Bursa'nın Röntgeni...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi uzmanlarıyla şehrin 2035 Ulaşım Master Planı'nı hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi uzmanlarıyla şehrin 2035 Ulaşım Master Planı'nı hazırladı. Planlamaya göre, 3 milyon olan Bursa nüfusu 4 milyona çıkarken, yeni yerleşim alanlarının kurulacağı Nilüfer ilçesinin 441 bin nüfusu 975 bine ulaşarak Osmangazi'yi solluyor. Görükle'nin güney bölgesinde nüfus 10 kat artışla 22 binden 228 bine ulaşacak. Görükle, Başköy, Kayapa, Hasanağa Bölgesi'ndeki çalışan sayısı 15 binden 107 bine çıkacak. Teknosab'da ise 77 bin kişinin çalışması ön görülüyor. Bursa'da ulaşım meselesini ilk etapta 2 yılda ortadan kaldırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, projeksiyona göre yeni metro hatları inşa edecek, toplu ulaşım teşvik edilecek. Herkes istediği yere toplu taşıma araçlarının yanısıra bisiklet yollarıyla kolayca ulaşacak



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 13 ay önce göreve geldiğinde şehrin birinci problemi olan ulaşım için master plan hazırlattı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işin uzmanları bir yıl boyunca çalışarak şehrin 2035 ulaşım master planını çıkardı. Ayrıca imar projeksiyonları da masaya yatırıldı. 7 bin 635 yolcu 1910 yaya 502 otopark anketi, 105 kavaşakta trafik sayımı. 101 kurumla yazışma, 2 ay süren 76 kavşakta sayım, 105 noktada kesit, 101 kurumla yazışma yapıldı.



Bursa'da 2011 yılında bin kişiden 112'sinin otomobili varken, 2018 yılında bu rakam bin kişide 182'ye yani Türkiye ortalamasının yüzde 30 fazlasına ulaştı. 2035 yılında ise Bursa'da her bin kişiden 270'inin otomobilinin olması bekleniyor. 3 milyonluk nüfusun 4 milyon 55 bin kişiye, 413 bin 538 olan otomobil sayısının iki kat artışla 837 bine ulaşması bekleniyor.



Bugün 441 bin nüfusa sahip Nilüfer ilçesi 2035 yılında 975 bin nüfusuyla Bursa'nın en büyük ilçesi olacak. Osmangazi nüfusunun 862 binden 950 bine çıkması öngörülüyor. Yıldırım'ın ise 653 binden 660 bine ulaşması planlanıyor. İnegöl 268 binden 360 bine, Mudanya 93 binden 160 bine, Karacabey ise 82 binden 150 bin nüfusa ulaşacak. En büyük artışın yaşandığı ilçeler arasında Kestel 65 binden 135 bine, Karacabey 83 binden 150 bine, Yenişehir 54 binden 100 bine, Mustafakemalpaşa 100 binden 135 bine, Gemlik 111 binden 128 bine, Gürsu 91 binden 100 bine, Orhangazi 78 binden 105 bin nüfusa ulaşacak. Dağ ilçelerindeki nüfus artışı ise sınırlı kalıyor. Orhaneli 20 binden 22 bine, Keles 12 binden 13 bine, Büyükorhan 10 binden 10 bin 500, Harmancık da 6 bin 500'den 7 bin nüfusa ulaşacak.



İşte sanayi bölgelerindeki istihdam rakamları



21 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Bursa'daki 2035 yılında planlanan istihdam rakamları da paylaşıldı. Buna göre, Görükle, Başköy, Hasanağa, Kayapa Bölgesi'ndeki istihdam rakamı 15 binden 107 bine çıkacak. Şu anda inşaat çalışmaları süren Teknosab'ın istihdam rakamı da 77 bin olacak. Gemlik Limanlar Bölgesi'ndeki çalışan sayısı 3 binden 20 bine, Bursa OSB'deki 121 bin çalışan sayısı 137 bine, Demirtaş OSB'deki çalışan sayısı 71 binden 75 bine çıkacak. Çalı, Sanayi Beşevler çevresindeki çalışan sayısı ise 52 binden 56 bine ulaşacak. Küçük Sanayi ve Bıçakçılar Sanayi çevresindeki çalışan sayısının 3 binden 10 bine, Uludağ ve Kestel Organize Sanayi Bölgeleri'nde ise 16 binden 20 bine ulaşması ön görülüyor.



Yeni şehir kurulacak



Nüfus artışının iki katını bulması beklenen Nilüfer'de yeni şehirler kurulacak. İmar projeksiyon dağılımında nüfus artış bölgesi ise şöyle şekillendi: "Görükle Güney bölgesi 22 binden 228 bin nüfusa, Görükle Kuzey bölgesi 39 binden 74 bin nüfusa, Organize Sanayi Bölgesi kuzey çevresi 116 binden 252 bine, Üniversite doğu bölgesi 66 binden 117 bine, Üniversite güney bölgesi 16 binden 40 bine, Acemler güney batı bölgesi 112 binden 203 bine, Osmangazi kuzey bölgesi 120 binden 194 bine, Yıldırım kuzey bölgesi 98 binden 114 bine, Yunuseli çevresi ise 290 bin nüfustan 323 bin nüfusa ulaşacak.



Planlamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 yeni büyük metro inşa edecek. Ayrıca mevcut hatlar da uzatılacak. 114 kilometre yeni raylı sistem inşa edilmesi ön görülürken, 18 transfer merkezi, 228 kilometre karayolu aksı planlaması, 60 kavşak düzenlemesi, 238 kilometre bisiklet yolu, 59 adet kavşak 50 kilometre karayolu koridor projesi, 37 adet park et devam et alanı inşa edilecek. - BURSA

