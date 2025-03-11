İstiklal Marşı\'nın 104. Yıldönümü Şanlıurfa\'da Coşkuyla Kutlandı

Başkan Gülpınar: "Allah Bir Daha Bu Millete İstiklal Marşı Yazdırmasın!"

Başkan Gülpınar: "Ecdadımızın Bizlere Bıraktığı Mirasa Sahip Çıkmalıyız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinin 104. yıldönümü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.Programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan tiyatral gösteri sahnelendi. Bu gösteri, Türkiye'de bir ilk olarak kabul edildi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!" diyerek duygusal bir mesaj verdi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenap Cevheri, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Kültür Bilişim A.Ş Genel Müdürü Mehmet Tütüncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kültür Bilişim A.Ş. tarafından organize edilen 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı;saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Urfa Kültür Bilişim A.Ş. tarafından hazırlanan ve günün anlam ve önemini vurgulayan kısa film izletildi.

BAŞKAN GÜLPINAR: "MEHMET AKİF ERSOY, MİLLETİMİZİN SESİ, VİCDANI VE UMUDUDUR"

Programda konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar,Türk milletinin varoluş mücadelesini, milli ruhunu ve bağımsızlığını simgeleyen bu büyük mirası daha yakından tanımak, gelecek nesillere aktarmak ve Mehmet Akif Ersoy'un yürekten kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembolüdür. Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil; milletimizin sesi, vicdanı ve umududur. Onun dizeleri, milletimizin geçmişte yaşadığı zorlu mücadeleleri, fedakârlıkları ve elde edilen zaferleri en güzel şekilde yansıtır.

Mehmet Akif Ersoy, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir milletin sesi ve vicdanıdır. O, İstiklal Marşı'nı yazarken sadece kelimeleri değil, milletinin yüreğini de ortaya koymuştur" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: "İSTİKLAL MARŞI BİZİM MİLLİ MUTABAKAT METNİMİZDİR"

Başkan Gülpınar, Mehmet Akif Ersoy'a ödül teklif edilmesine rağmen, bu ödülü milletin çocuklarına meslek öğreten bir vakfa bağışladığına dikkat çekerek, "Bu, onun ne kadar büyük bir vatansever ve milli şair olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.

Milletimizin yaşadığı en buhranlı dönemde İstiklal Marşımız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış; milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuştur.

"Korkma!" diye başlayan bu marş, bize korkunun değil, cesaretin; teslimiyetin değil, mücadelenin yolunu gösterdi. O yüzden İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir" diye ifade etti.

"ECDADIMIZINBİZLERE BIRAKTIĞI MİRASA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

"Dünya halklarının özellikle de İslam coğrafyasının ateş çemberine alındığı bu günlerde ihtiyacımız olan şey, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır" diyen Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte yaşananları göremezsek bugün neler yapılmak istendiğinin idrakinde ve farkında olamayız ve maalesef biz kaybederiz.Kaybetmek istemiyorsak, geçmişimizi iyi okumalı ve tarihimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız. Bilhassa içinde bulunduğumuz sancılı dönemde Mehmet Akif'in hayatından, duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Çünkü Mehmet Akif'in ömrü hepimiz için ibret vesikasıdır. Gençlerimizin ideallerine Mehmet Akif ve hedeflerini mutlaka koymalıyız. Yeni Akif'lere ihtiyacımız var. Allah bütün gençlerimizi Akif'in şuuruyla, imanıyla, inancıyla, azmiyle süslendirsin inşallah. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!" diyerek, İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan tiyatral gösteri sahnelendi. Bu gösteri, Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirildi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Öztürk tarafından gerçekleştirilen konferansta, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı ve mücadelesi anlatıldı.

Programın sonunda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Prof. Dr. Mahmut Öztürk'e teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlik, Başkan Gülpınar'ın programa katılanlara Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kitaplarını hediye etmesiyle sona erdi.