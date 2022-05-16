İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye geleceği açıklaması düzeltildi - Son Dakika
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İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye geleceği açıklaması düzeltildi

16.05.2022 20:07
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye geleceği açıklaması düzeltildi

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin yaptığı açıklamayı düzeltti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin yaptığı açıklamayı düzeltti.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

Ayrıca, Linde ve Haavisto'nın Ankara ziyaretine dair daha önce yapılan açıklamanın düzeltildiği ifade edildi.

İsveçli Bakan Linde, haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, diplomatik heyetin bu hafta içinde Ankara'da görüşmelere başlayacağını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı daha önce Linde ve Haavisto'nın, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularını görüşmek için Ankara'ya gideceğini açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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