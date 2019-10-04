İtalya'da geri gönderme sürecini kısaltacak adım

İtalya'da iltica talebi kabul edilmeyenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandıracak yeni bir kararname kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısıyla ev sahibi Bakan Di Maio ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin imzaladığı iltica talebinde bulunan göçmenlerin iade sürecini kısaltıp, hızlandıracak yeni kararname basına tanıtıldı.

Di Maio, kararnameyle geri gönderme sistemini hızlandıracak bir mekanizma oluşturacaklarını belirterek, "İltica talebinde bulunup, kabul edilmeyenlerin bunu temyize götürmeleri nedeniyle bu kişileri 2 yıl boyunca gönderemiyorduk. Şimdi bu süre 4 aya iniyor. Eğer sonuç olumsuzsa İtalya'da kalamazlar ve geri gönderilme mekanizması hemen başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda sloganlarla değil icraatlarla hareket ettiklerini vurgulayan Di Maio, "Göçmenler hakkında bağıran değil, gerçekleri belirten bir kararname sunuyoruz. Bu sadece bizim güvenli geri dönüş planımızın ilk adımı." dedi.

" Libya, İtalya için halen büyük bir endişe kaynağı"

Di Maio, kararnamede geri göndermelerin yapılacağı ülkeler arasında Libya ve Mısır'ın bulunmama nedeninin sorulması üzerine, "Geri göndermeler sadece güvenli ülkelere yapılacak. Kararnamede belirlenen ülkeler, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla belirlendi. Libya, İtalya için halen büyük bir endişe kaynağı." yanıtını verdi.

Diğer Avrupa ülkelerine göçmenlerin yeniden dağıtılmasının nihai çözüm olduğuna inanmadığına dikkati çeken Di Maio, "İade sistemi hakkında daha fazla şey yapmamız gerekiyor." dedi.

Adalet Bakanı Bonafede, bu kararnamenin, ülkenin adalet sistemine ve yargıçlarına önemli bir yardım niteliği taşıdığını söyledi.

Söz konusu kararnameye dahil olan ülkelerin Cezayir, Fas, Tunus, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kabo Verde, Gana, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Senegal, Sırbistan ve Ukrayna olduğu belirtildi.

Salvini, kararnameyi ve hükümeti eleştirdi

Ülkede ağustosta çıkardığı hükümet kriziyle İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaybeden aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise kararnameyi ve hükümeti eleştirerek, yeni hükümet göreve geldiğinden bu yana Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelen göçmen sayısının kendi dönemlerine göre 3 kat arttığını savundu.

Salvini, "Artık sadece gemilerin giriş yasaklarını kaldırmakla kalmıyor, bir de gidip onları (düzensiz göçmenleri) kurtarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.