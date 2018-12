İzciler, Sarıkamış Şehitleri İçin Karlı Dağları Aştı

İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aştıERZURUM - Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 14.'sü düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı, Türkiye'nin 23 şehri ile 11 ülkeden yaklaşık 258 izcinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak eksi 20'de çadırda sabahladı.Çevresinde birçok şehitlik bulunan Kaynakyayla'da kurdukları çadırlarda eksi 20 derecelik ısıda geceleyen izciler, şehitlikte sırt üstü yatıp gözlerini yumarak şehadeti tefekkür etti.Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı vesilesiyle 14. kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Kuveyt Türk 'ün desteğiyle gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye'nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile aralarında KKTC Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri katıldı. İzciler, milli bilinç kampı için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Erzurum 'a geldi. Hava şartlarının ağır olduğu, geceleri -45'leri bulan soğuk havada gerçekleştirilen Allahuekber Milli Bilinç Kampı'na katılmak için daha önce kış kampına katılmak şartı arandı.Güneş doğmadan Erzurum'dan yola çıkan izciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma programına katıldı. Daha sonra izciler, Gaziler köyünden, milli bilinç kampının yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü 3.5 saat sürdü. İzciler, 104 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı."İzciler eksi 20 derecede çadırda sabahladı"Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret eden izciler, şehitlerin ruhunun şad olması gayesiyle Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. İzciler öğleden sonra ise kampın askerlerimizin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği'ni ziyaret etti. İki saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe ulaşan tüm izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp karların üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak "şehadetin tefekkürü" uygulamasını yaptı. Yer yer bir metreyi bulan patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönem izciler geceyi -20'yi bulan hava sıcaklığında çadırlarda uyku tulumunda sabahladı. Sabah olduğunda çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla'daki törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçerek 3 saatlik yürüyüşün ardından önce Kaynak köyüne, ardından Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler köyündeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum'a doğru yola çıktı."Dedeleri birlikte dondu, torunları dedelerine birlikte koştu"Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı , milli bilinç kampıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlk olarak 2006 yılında başlattığımız Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın 14'sünü, ülkemizin yanı sıra 11 ülkeden katılan izci liderleriyle birlikte gerçekleştirmek büyük bir anlam taşıyor. 104 yıl önce bugünkü bilinen adlarıyla Suriye, Irak, Filistin, Lübnan devletleri yoktu. Allahuekber Dağı'nda koyun koyuna yatan şehitlerimiz Bosna 'dan Bakü 'ye, Kırım 'dan Bağdat 'a kadar Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından koşarak gelen yiğitlerdi. Henüz coğrafi sınırlarla ayrı gayrı düşürülmemiştik. Sarıkamış şehitlerimizi anmak, yanlarında birkaç gün geçirebilmek için torunları artık koşa koşa ziyarete geliyorlar. Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz. Şehit dedeleri nasıl koyun koyuna bu dağda yatıyorsa, torunları da binlerce kilometrelik yolları aşıp kardeşliklerini pekiştiriyor, el ele tutuşarak 'Dedeciğim ben geldim' diyor. Yan yana yatan şehitler, ziyaretlerine gelen torunlarının kulağına bir şey fısıldıyor, 'her ne şart altında olursanız olun bir ve beraber olun'. Biz de şunu ilave ediyoruz, 'Gönlünüzün sınırlarını, ülkelerinizin coğrafi sınırları sınırlandırmasın.' Biz tüm gençlerimizin bu bilinçte olmasını arzu ediyoruz" dedi."Her izci kampının milli ve manevi bir amacı vardır"İzcilerin genellikle dağlarda, ormanlarda çadır kurup kamp yapan maceracılar olarak bilinmesinin yanlışlığına dikkat çeken İzcilik Federasyonu Başkanı Subaşı, "İzcilerin yaptığı her çalışmanın, her kampın milli ve manevi bir amacı vardır. Yaz kamplarıyla tecrübe kazanan izciler, Çanakkale 57. Alay Yürüyüşü Milli Bilinç Kampı, Ayvazdede Milli Bilinç Kampı, Malazgirt Milli Bilinç Kampı gibi yaz milli bilinç kamplarını hedeflerken; kış kamplarıyla da Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nda şehit dedelerinin yanına kurduğu çadırda eksi 45'leri bulan ısıda yaşamayı amaçlar. Sarıkamış Harekatı'na katılan dedelerimiz, söz konusu vatan olunca milli ve manevi itaatin ne demek olduğunu dünyaya öğretmiş olup torunları bugün 'biz geliyoruz' dediğinde süper güçlerin 'tamam o zaman biz gidiyoruz' demesine sebep olmaktadır" diye konuştu.