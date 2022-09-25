İzmir'in En Büyük Kentsel Dönüşüm Alanında Temel Atıldı... Başkan Soyer: "Vatandaşlarımız Depreme Dayanıklı ve Sağlıklı Konutlara Kavuşacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği, Gaziemir'deki Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabının temeli atıldı. Birinci etapta, yaklaşık 151 milyon liralık bedelle 39 bin metrekare alanda 275 konut ve 15 iş yeri yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu inşaat tamamlandığında vatandaşlarımız, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmuş olacak. İzmir'de depreme dayanıklı, yepyeni bir mahalle daha doğacak" dedi.

Gaziemir Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının temel atma töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde bugün yapıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, PM Üyesi Devrim Barış Çelik, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

BAŞKAN ARDA: 6 YAŞINDAKİ 44 ÇOCUK BİR SINIFTA

Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, mahallenin 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediğini şöyle anlattı:

"Bu mahallede 15 yıldır yaşananları bizzat ben yaşıyor ve görüyorum. Vatandaşlarımız, 15 yıldır kentsel dönüşümle ilgili çok büyük çile yaşamaktalar. Bu bulunduğumuz araziler Hazine'ye ait olmasına rağmen ve Kentsel Dönüşüm Yasası'nda Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gerekirken maalesef zamanında devredilmediğinden, Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksal mücadelesi ile Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra kentsel dönüşüm başlıyor. 15 yıldır evlerine çivi çakamadılar. 15 yıldır doğal gaz kullanamadılar. Aktepe ve Emrez mahallelerimizde sadece bir tane okulumuz var. Şu anda 6 yaşında 44 yavrumuz, bir sınıfta eğitim almaya çalışıyor. Bir çocuğa zorlanarak bakan aileler ve öğretmeni düşünün. Bir öğretmen, 44 yavrumuza eğitim vermeye çalışıyor. Sıkıntıları büyük ama bugün çok mutluyum. Kentsel dönüşümümüz başlıyor. Burada vatandaşlarımızın bir sorunu daha var; tapularındaki Hazine miktar fazlalıkları. Burada yaptığım toplantıda devamlı dikkat çektim ve iktidar mensuplarının Hazine miktar fazlalıklarıyla ilgili sorunu halletmesi için çağrılar yaptık. Bugüne kadar asla adım atılmadı. İnşallah CHP iktidarında bu sorunu çözmek de bize nasip olacak."

SOYER: GENÇ BİR İZMİR İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

"Bugün, İzmir'in insanca ve doğayla uyumlu dönüşümünde yepyeni bir sayfa daha açıyor, Gaziemir'de dönüşümü başlatıyoruz. İzmir'in yaşlı yapı stoğu, şehrimizin en temel sorunlarından biri. Bunu çok iyi biliyoruz. Yarım yüzyılı aşan bir sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek ise hiç kolay değil. Biz, bu sorunu çözmek, her İzmirlinin hak ettiği güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak için altı bölgede, 248 hektarlık alanda çalışmalarımıza başladık. Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy'de İzmir'in dönüşümünü adım adım gerçekleştiriyoruz. Genç bir İzmir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziemir'de, Kentsel Dönüşüm Alanı'nın bugün temelini attığımız birinci etabı, konut ve iş yerlerinin bulunduğu yedi adet bloktan oluşuyor. Yaklaşık 151 milyon liralık bedelle, 39 bin metrekare alanda 275 konut ve 15 iş yerinin yapılacağı bu inşaat tamamlandığında vatandaşlarımız, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmuş olacak. İzmir'de depreme dayanıklı, yepyeni bir mahalle daha doğacak."

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİGORTASIDIR"

Bina yapmanın tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüme sadece eski binaların yıkılıp yerine yenilerin yapılması olarak bakamayız, bakmayız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda üç temel ilkeyi benimsedik. Birincisi, yerinde dönüşüm. Elbette amacımız, İzmir'de yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak.

Fakat biz, aynı zamanda İzmirlilerin dönüşüm sonrası mahallelerinden kopmasına razı gelmiyoruz. Bu nedenle ikinci ilkemiz, her bir vatandaşımızın rızasını almak. Yani yüzde 100 uzlaşıyla dönüşüm yapıyoruz. ve son olarak, tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü ile yürütüyoruz. Vatandaşlarımız teker teker tapularını belediyemize teslim ediyor. Biz de tüm süreci açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla birlikte yürütüyor ve evlerini inşa edip anahtarlarını teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de kentsel dönüşümün sigortasıdır. Biz, kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa ediyoruz. Tüm diğer kentsel dönüşüm projelerimizde bunu başardık. Göreceksiniz, burada da aynı başarıyı elde edeceğiz."

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI SEYREDEMEZDİK"

Soyer, 30 Ekim depreminden sonra özellikle Bayraklı'da çok sayıda yapının hasar gördüğünü anımsattı ve şöyle konuştu:

"Devlet desteği alamayan orta ve az hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızdan gücü yetenler, kendi imkanlarıyla dönüşüm süreçlerini başlattı. Fakat bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımız, ne yapacağını bilemeden, kaygı ve endişe içerisinde kaldı. Fakat biz, kendimizi hiçbir zaman mazeret makamı olarak görmedik. Koşullar ne olursa olsun bizim görevimiz, icraat makamı olmaktır. Hele hele konu anayasal güvence altında olan konut ve barınma hakkı ise meseleyi elimiz kolumuz bağlı seyredemezdik. Birçok alanda uyguladığımız kooperatifçilik modelini 30 Ekim depreminden sonra zor durumda kalan vatandaşlarımız için devreye aldık. Gördük ki insanlarımız, güvenebileceği, sırtını dayayabileceği bir kamu yönetimi anlayışına susamış. Kooperatifçilik modeliyle vatandaşlarımız kendi binalarının müteahhidi oldu, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm aşamalarda onların yanında durduk. Bir araya geldiğimizde her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha hep birlikte göstermiş olduk. Biz, Türkiye'nin geleceğini hep birlikte, ortak akılla inşa edeceğimize inanıyoruz. İzmir'in geleceğini inşa etmede elini taşın altına koymaktan geri durmayan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne, belediye şirketimiz İzbeton'a ve bu uğurda alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu doğrultuda bizlere güç veren, cesaretiyle hepimizi yüreklendiren, İzmir'in ve tüm Türkiye'nin umudunu yeşerten Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunuyorum."