İzmir'de FETÖ operasyonları: 101 gözaltı - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 farklı operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan, 63 uzman çavuş gözaltına alınırken, yine FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen 38 ihraç polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda, bir kısmı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan ve bu şekilde terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 60'ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup; tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf askeri personel olan toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir ve 38 farklı ilde gece 01.00 itibariyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda an itibari ile toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.

38 İHRAÇ POLİS MEMURUNA GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen hafıza kartında haklarında kayıt bulunan ve yapılan HTS incelemesinde örgütün mahrem imamları ile irtibatı tespit edilen tamamı ihraç polis memuru 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Saat 06.30 itibariyle yapılan eş zamanlı operasyonlarda an itibari ile 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Ali Gözeten/İHA)