İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusu - Son Dakika

İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusuİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları ile ilgili avukat Tarcan Ülük, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları ile ilgili avukat Tarcan Ülük, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı'na ise ihbarda bulunarak, İzmir'e kayyum atanmasını talep etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları tartışmalara sebep olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den İzmir Büyükşehir Başkan Adayı olan Avukat Tarcan Ülük, Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Ayla Ülük aracılığı ile sunduğu dilekçede nedenlerini tek tek sıralayan Ülük, "Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, İzmir'i belediye başkanının belediye yasası kapsamındaki faaliyetleri dışındaki her türlü yasa dışı faaliyetin odak noktası haline getirdiği için bir suç duyurusunda bulunma ihtiyacı hissettim. Tunç Soyer'in gayri milli siyasete destek veren eylemleri var. Koltuğa oturur oturmaz LGBTİ ile bir anlaşma imzaladı. Hatta belediyenin boyalarını da bu renklerde yaptı, ki İzmir bunu kaldırmaz. Kıbrıs'la ilgili 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' diye bir cümle sarf etti. Bu cümle de tehlikeli çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de mavi vatanı savunuyor, yedi düvelle mücadele içinde. Bu mücadeleye bir eksiklik getirilmesi için bilinçli bir söylemdi. Tunç Soyer FETÖ'ye destek vermiş insanlarla birlikte çalışıyor. Devletin aldığı kayyum tedbirlerine de ısrarla karşı çıkıyor. Tunç Soyer, tarihte İzmir bayrağı bulduğu için bir heyecana kapılıyor. Bir Türk'ün, bir Atatürkçünün, başka bir bayrak arayışı zaten olamaz, bundan heyecan duyamaz. Bayrak önerisi getirip arkasından bir de para basıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Davutoğlu'nun da ziyaret ettiği Londra'da Chatham House'u (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ziyaret etti. Tarihte Sevr'i Türkiye'ye dayatmışlardı, milli irade bunu yırtıp atmıştı. Şimdi yine milli iradeyi boğma projesinin içinde Tunç Soyer'i görüyoruz. İzmir, İstanbul ve Güneydoğu'da şehir devletleri kurma projesi vardır. Anayasaya aykırıdır, Türkiye'yi bölme projesidir" dedi.

'LGBTİ'YE DESTEK VEREREK TERÖRE, UYUŞTURUCUYA VE PEDOFİLİLERE DESTEK OLUYOR'

Avukat Tarcan Ülük, "Biz İzmir'deki yurtsever, cumhuriyetçi, milliyetçi hukukçular olarak Tunç Soyer'in gayri milli tavırları karşısında milli bir tavır sergilemek için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettik. LGBTİ'nin onursuz onur yürüyüşleri devam ediyor. Almanya'da LGBTİ aynı zamanda pedofili sapıklarına da destek veriyor. Taşıdıkları bir pankartta yetişkin birinin bir çocuğunun elini tuttuğunu ve 'Pedofililer de insandır, aşk aştır' yazdığını görüyoruz. Tunç Soyer LGBTİ'ye destek verdiği sürece, uyuşturucuya, teröre ve pedofili sapkınlarına da destek vermiş oluyor. Yakın tarihte birçok küçücük yavru pedofililerin mağduru oldu. Bir maskeli balo oynuyor. Atatürkçü görünerek İzmirlileri kandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den bu şahsa tepki bekliyoruz. CHP'nin tüzüğünde LGBTİ desteği ve Türk bayrağından başka bayrak arayışı olduğunu düşünmüyorum. Bu CHP İzmirlinin bildiği Atatürk'ün CHP'si değil. Bu HDP'nin başka bir versiyonu. İzmirliler aklını başına almalı. Kamusal baskıyla Tunç Soyer'e bu sapkın, Türkiye'yi bölecek, kamu düzeni bozacak siyasete bir dik duruş gösterilmeli" şeklinde konuştu.

'İZMİR'E ACİLEN KAYYUM ATANMALI'

Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı'na da bir ihbarda bulunduğunu aktaran Ülük, "Yurt dışından Türkiye'nin mücadele ettiği devletlere destek olacak bir siyaseti uyguluyor. Faaliyetlerinin terör faaliyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Kamu gücünün böyle bir kişi tarafından kullanılmasına müsaade edilmesi kamu güvenliği açısından tehlikelidir. İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer'in yerine acilen kayyum atanması talebini de ilettik. Onun yerine başka bir CHP'li de gelebilir" dedi.

Tarcan Ülük, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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