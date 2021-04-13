JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI - Son Dakika

JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI

13.04.2021 16:04

Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Haber İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 47'si jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalandı. Öte yandan jandarmanın operasyon anları da kameralara yansıdı.

FETÖ PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker kişilerden sorumlu, örgütsel olarak öğretmen tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe ve market gibi kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü, kontörlü, sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık, periyodik ve yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) personeli, kapatılan askeri okul öğrencileri ve mahrem imamlara yönelik olarak askeri mahrem yapılanması içinde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Sivas, Muğla, Kayseri, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Isparta olmak üzere toplam 11 ilde ve yurt dışında operasyon yapıldı, çok sayıda Mahrem abi olarak adlandırılan şüpheli yakalandı.

AKTİF GÖREVDE OLANLAR DA VAR

Yakalanmasına karar verilen asker şüphelilerin 1'i muvazzaf subay, 2'si emekli subay, 3'ü muvazzaf astsubay, 1'i açıkta astsubay, 2'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i istifa etmiş astsubay ile 38'i kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, 12 mahrem imamdan 2' sinin kamu kurumlarında aktif görevde bulunduğu belirlendi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince elde edilen bilgiler ışığında bugün sabah 06.00'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 47'si Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrollerini yaptırılmasının ardından jandarmadaki sorgulamalarının devam ettiği diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI
JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI
JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI
JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI - Son Dakika


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