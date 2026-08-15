Japonya’dan Hindistan’a LBank alarmı: Dünyada uyarılan borsa Türkiye’de erişime açık

Kripto para borsası LBank’ın farklı ülkelerde karşılaştığı düzenleyici işlemlere yenileri eklendi. Dubai’de durdurma emri ve mali yaptırım, Japonya’da kayıtsız faaliyet uyarıları, Hindistan’da mevzuata uyumsuzluk bildirimi ve erişimden kaldırma talebi, Kanada ve Avrupa’daki yetkisiz faaliyet kayıtları dikkat çekiyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde düzenleyici kurumların radarına giren LBank’ın Türkçe internet sitesi ise Türkiye’den erişilebilir durumda. Platformda üyelik, spot ve vadeli işlem seçenekleriyle birlikte kopya ticareti gibi yüksek riskli ürünlerin tanıtımı devam ediyor.

DUBAİ’DE DURDURMA EMRİ VE MALİ YAPTIRIM

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu VARA’nın resmî yaptırım tablosunda, LBank markasıyla ilişkilendirilen LBK Blockchain FZCO hakkında 15 Mayıs 2025 tarihinde işlem yapıldığı görülüyor.

Kurum, söz konusu şirketin Dubai’de lisanssız sanal varlık faaliyetinde bulunduğunu ve bu hizmetlerin reklam ve pazarlamasını yaptığını belirtti. Uygulanan yaptırımlar, faaliyetlerin durdurulması emri ve mali ceza olarak kayıtlara geçti.

VARA, Ekim 2025’te yaptığı açıklamada lisanssız faaliyet nedeniyle işlem yapılan 19 şirkete verilen cezaların 100 bin ile 600 bin BAE dirhemi arasında değiştiğini duyurdu. Ancak LBK Blockchain FZCO’ya verilen cezanın kesin tutarı kamuya açık kayıtlarda ayrıca belirtilmedi.

JAPONYA’DAN LBANK’A İKİ AYRI UYARI

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, Haziran 2024’te LBank Exchange hakkında uyarı yayımladı. Kurum, platformun gerekli kaydı bulunmadan internet üzerinden Japonya’da yaşayan kişilere kripto varlık alım satım hizmeti sunduğunu açıkladı.

Japon makamları Haziran 2025’te bu kez LBK Blockchain Co., Limited hakkında yeni bir uyarıda bulundu. Kanto Yerel Finans Bürosu, LBank ve LBank Exchange adlarıyla internet üzerinden kayıtsız biçimde tezgâh üstü türev işlemlerinin pazarlandığını bildirdi.

Böylece LBank, Japonya’da kripto varlık alım satımı ve türev işlemlerin pazarlanması olmak üzere iki farklı faaliyet nedeniyle iki ayrı tarihte resmî uyarıya konu oldu.

HİNDİSTAN ERİŞİMDEN KALDIRMA TALEBİNDE BULUNDU

Hindistan Mali İstihbarat Birimi FIU-IND, Ekim 2025’te kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle 25 yabancı kripto varlık hizmet sağlayıcısına bildirim gönderdi.

Açıklanan listenin altıncı sırasında LBank ve LBK Blockchain Co., Limited yer aldı. Hint makamları ayrıca listede bulunan platformların uygulama ve internet adreslerinin kamunun erişimine kapatılması için bildirimde bulundu.

Resmî açıklamada bu platformların Hindistan’ın kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymadan faaliyet gösterdiği belirtildi.

KANADA, İSPANYA VE MALEZYA’DA UYARI LİSTESİNDE

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, Ağustos 2025’te LBank hakkında yatırımcı uyarısı yayımladı. Komisyon, LBank ve bağlantılı şirket unvanlarının Ontario’da kayıtlı olmadığını ve bu nedenle bölgede menkul kıymet ticareti yapmalarına izin verilmediğini açıkladı.

İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu da Eylül 2024’te LBank’ın İspanyolca internet adresini yetkisiz kuruluşlar listesine aldı. IOSCO kayıtlarında ayrıca Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunun LBank hakkındaki yatırımcı uyarısı bulunuyor.

Bu işlemlerin tamamı aynı hukuki niteliği taşımıyor. Dubai’deki kayıt mali yaptırım ve durdurma emri içerirken Japonya, Kanada, İspanya ve Malezya’daki işlemler ağırlıklı olarak kayıtsız veya yetkisiz faaliyet uyarısı niteliğinde. Hindistan’daki işlem ise mevzuata uyumsuzluk bildiriminin yanı sıra uygulama ve internet adreslerinin erişimden kaldırılması talebini içeriyor.

LBANK TÜRKİYE’DE AÇIK, SPK LİSTESİNDE YOK

LBank’ın Türkçe internet sitesi halen üyelik, spot işlem, vadeli işlem ve kopya ticareti seçenekleriyle erişilebilir durumda. Buna karşılık LBank veya LBK unvanı, SPK’nın güncel Faaliyette Bulunanlar Listesi içerisinde yer almıyor.

SPK’nın Temmuz 2024 tarihli açıklamasına göre yabancı bir platformun Türkçe internet sitesi oluşturması veya Türkiye’de yerleşik kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmesi, Türkiye’deki kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor.

İZİNSİZ FAALİYETİN CEZASI 5 YILA KADAR HAPİS

Uzmanlar, LBank’ın farklı ülkelerde karşılaştığı uyarı ve yaptırımlara bir yenisinin Türkiye’de eklenebileceğini belirtiyor. Japonya’da iki kez uyarılan, Dubai’de bağlantılı şirket unvanı mali yaptırım listesine giren ve Hindistan’da erişimden kaldırma talebiyle karşılaşan platform, Türkiye’de faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları listesinde yer almamasına rağmen Türkçe arayüzüyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

SPK’nın Temmuz 2024 tarihli açıklamasına göre yabancı platformların Türkçe internet sitesi oluşturması veya Türkiye’deki kişi ve kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmesi, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor. Buna rağmen LBank’ın Türkçe sitesi erişime açık tutulurken platformda üyelik, spot işlem, vadeli işlem ve kopya ticareti seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Haberler.com’un daha önce incelediği Türkiye odaklı sosyal medya hesapları ve Telegram kanallarında ise LBank referans kodlarının paylaşıldığı ve kullanıcıların 100 kata varan kaldıraçlı işlemlere yönlendirildiği görülmüştü.

Uzmanlar, Türkiye’deki kullanıcıları hedefleyen bu faaliyetlerin izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109/A maddesinde bu suçun sorumluları hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

LBank ile platformun Türkiye’deki tanıtım ve yönlendirme faaliyetlerinde görev alan kişilerin bu hükümler kapsamında bulunup bulunmadığının belirlenmesi ise SPK’nın yapacağı incelemeye ve yetkili adli makamların kararına bağlı.