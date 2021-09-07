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JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı - Son Dakika

JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı

07.09.2021 16:01
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında 2. ve 3. gün orta mesafe yarışları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mudarlı Köyü'nde düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda 2. ve 3. gün orta mesafe yarışları tamamlandı. Final A, Final B ve Final C olmak üzere 3 kategoride yapılan ve Orta Mesafe Yarışları'nda sıralamanın belirlendiği Final A kategorisinde haritada önceden belirlenmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmayı başaranlar ödüle kavuştu. Kadınlarda 26.25'lık süreyle İsveç'ten Hanna Lundberg, erkeklerde ise 25.02'lik süreyle yine İsveç'ten Axel Elmblad, dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

DOĞAYLA İÇ İÇE MUDARLI KÖYÜNDE

Doğayla iç içe Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mudarlı Köy Alanı'nda kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalışan 30 ülkeden 135'i erkek ve 118'i kadın toplam 253 sporcu, 5 kilometrelik alanda orta mesafe yarışlarında dünya şampiyonu olmak için ter döktü. Eleme yarışında aldığı 22.46'lık süreyle 14. olarak Final A koşusuna katılmaya hak kazanan milli sporcu Aziz Kızıltaş, yarışmayı 39.36'lık süreyle 56. olarak tamamladı. Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Yasin Temel, Yusuf Parlak, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Özcan Deniz ve Cuma Ekinci, kadınlarda ise Melisa Altıncı, Yaren Yılmaz, Esma Melle, Buket Aydın, Bahar Özçelik ve Elif Sena Uygun temsil etti. JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışlarının tamamlanmasının ardından 2 kategoride dereceye giren 6 kadın ve 3 kategoride dereceye giren 6 erkek sporcuya madalyaları ve ödülleri verildi.

FİNAL A KATEGORİSİ DERECEYE GİREN SPORCULAR

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda orta mesafe yarışlarında Final A kategorisi kadın ve erkeklerde dünya şampiyonlarını belirliyor. Final A Kategorisi 3 540 m. mesafeyi 61 yarışmacı arasından kadınlarda İsveç'ten Hanna Lundberg şampiyon olurken, İsviçre'den Lilly Graber ikinci, İsveç'ten Tilda Ostberg üçüncü, İsviçre'den Corina Hueni dördüncü, Macaristan'dan Viktoria Mag beşinci ve Norveç'ten Pia Young Vik ise altıncı oldu. Final A Kategorisi 4 170 m. mesafede 60 yarışmacı arasında erkeklerde ise İsveç'ten Axel Elmblad şampiyon olurken, yine İsveç'ten Viktor Svensk ikinci, Macaristan'dan Ferenc Jonas üçüncü, Fransa'dan Julien Vuitton dördüncü, Finlandiya'dan Touko Seppa beşinci ve Rusya'dan Mark Tutynin altıncı oldu. Dereceye girenlere madalyaları ve ödülleri Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz tarafından verildi.

FİNAL B KATEGORİSİ DERECEYE GİREN SPORCULAR

Final B Kategorisi 3 150 m. mesafeyi 57 yarışmacı arasından kadınlarda İsviçre'den Siana Senn birinci olurken, Çek Cumhuriyeti'nden Lucie Semikova ikinci, Avusturya'dan Anna Groell üçüncü, İspanya'dan Kika Başaran Van Ham dördüncü, yine Danimarka'dan Hedvig Valbjörn Gydesen beşinci ve Finlandiya'dan Ida Haapala ise altıncı oldu. Final B Kategorisi 3 400 m. mesafeyi 60 yarışmacı arasında erkeklerde ise İtalya'dan Fransa'dan Nathan Marchand birinci olurken, Rusya'dan Dimitri Stepanov ikinci, İspanya'dan Gustav Wiren Gonzalez üçüncü, Rusya'dan Viacheslav Kotov dördüncü, Ukrayna'dan Vladyslav Arbuzov beşinci ve Finlandiya'dan Akseli Virtanen altıncı oldu.

FİNAL C KATEGORİSİ DERECEYE GİREN SPORCULAR

Final C Kategorisi 3 210 m. mesafede 15 yarışmacı arasından erkeklerde ise Almanya'dan Matti Bruns birinci olurken, Bulgaristan'dan Martin Argirov ikinci, Letonya'dan Austris Kalnins üçüncü, Belçika'dan Antoine Mattart dördüncü, Bulgaristan'dan Kaloyan Petrov beşinci ve Slovakya'dan Maximilian Kubik altıncı oldu.

PARKUR ÖZELLİKLERİ

Final A, Final B ve Final C olmak üzere 3 kategoride yapılan ve en önemli Final A kategorisi olan orta mesafe parkuru, önemli ölçüde teknik, detaylı ve farklı koşulabilirlik özelliklerine sahip arazilerde, doğru yönlenmeyi gerektiren parkurlardır. Yarış esnasında teknikte değişiklikler yapmaya elverişli arazilerde (koşulabilirlik, teknik, vb.) planlanması gerekir. Hedefler arasındaki yönlenmelerin farklı açılarda olup, bu farklı açı yönlenmelerinde sürekli konsantrasyan gerektirir. Kazanma süresi 25 dk'dır.

DENİZLİ KÖYÜ'NDEN VEDA EDECEK

Şampiyonada yarını(8 Eylül) dinlenerek geçirecek olan sporcular Kocaeli'nin Gebze İlçesi Denizli Köyü'nde son 2 gün uzun mesafe eleme ve bayrak yarışı ile JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na veda edecek.

JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı - Son Dakika


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