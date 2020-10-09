Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı- Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Yolun bu bölümünde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı- Eskişehir Kavşağı 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Gaziantep İl Sınırı- Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı ile Kilis Kavşağı arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Bilişim Vadisi Kavşağı arasında, yol bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke- Mut yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle 0-40. kilometrelerinde yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gülnar-Mut yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.