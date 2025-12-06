Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Türkiye'nin önemli kaz yetiştiriciliği merkezlerinden Kars'ta, yörenin meşhur lezzeti olan kazların kesiminin ardından geleneksel "kurutma" süreci başladı. Kış aylarının çetin soğuklarından faydalanılarak hazırlanan kurutulmuş kazlar, ocak ayından itibaren sofralardaki yerini alacak.

'Kar yemeden kaz kesilmez' sözüyle bilinen yörede, hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk karın yağmasıyla birlikte kaz kesimleri tamamlandı. Kesilen kazlar, büyük bir titizlikle temizlenip tuzlandıktan sonra, kurutulmak üzere evlerin çatı saçaklarının altına, balkonlara veya özel olarak kurulan askılara asılıyor.

"KAZLARI KURUTTUK, HAZIR HALE GETİRDİK"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yetiştirdiği kazları kurutmak için astıklarını belirten kaz yetiştiricisi Haluk Koçak, "Kazları civcivken aldık, 6-7 ayda büyütüp besledik. Kazlar son aşamasına geldi. Kazlar soframızın vazgeçilmezidir. Kars'ın değeridir, lezzetidir. Kazlarımızı kuruttuk, tuzladık, sofralara hazır hale getirdik" dedi.

"GELENEKSEL YÖNTEMLE LEZZETİNE LEZZET KATILIYOR"

Kaz etinin lezzetini artıran ve uzun süre saklanmasını sağlayan bu geleneksel yöntem, Kars'ın iklim şartlarından gücünü alıyor. Kaz etleri, özellikle sabah ve akşam ayazını alması için yüksek yerlere asılıyor. Bu, etin hem rüzgar almasını hem de soğuğun iyice işlemesini sağlıyor. Üreticiler, kaz etinin lezzetini kaybetmemesi için kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşin etin tadını bozduğu belirtiliyor. Kurutma işlemi, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 gün arasında sürüyor. Kuruyan kazlar daha sonra kış boyunca tüketilmek üzere serin yerlerde muhafaza ediliyor.

"BİR KÜLTÜR, GEÇİM KAYNAĞI"

Kars kazı, bölge insanı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras ve geçim kaynağı. Yetiştiriciler, doğal ortamda, arpa ve çayır otu ile beslenen kazların etinin lezzetinin eşsiz olduğuna dikkat çekiyor. Kurutulan kazlar, kilosu 2 bin liradan satılıyor, 3 kilo gelen bir kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.