Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
06.12.2025 10:19  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta kaz kesimlerinin ardından geleneksel kurutma süreci başladı. Soğuk hava ve ayazda asılarak kurutulan kazlar, ocak ayında sofralara inecek. Üreticiler, kaz etinin lezzetinin bu yöntemle arttığını ve güneş görmemesi gerektiğini vurguluyor. Kurutulan kazlar kilosu 2 bin TL'den, tanesi yaklaşık 6 bin TL'ye alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli kaz yetiştiriciliği merkezlerinden Kars'ta, yörenin meşhur lezzeti olan kazların kesiminin ardından geleneksel "kurutma" süreci başladı. Kış aylarının çetin soğuklarından faydalanılarak hazırlanan kurutulmuş kazlar, ocak ayından itibaren sofralardaki yerini alacak.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

'Kar yemeden kaz kesilmez' sözüyle bilinen yörede, hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk karın yağmasıyla birlikte kaz kesimleri tamamlandı. Kesilen kazlar, büyük bir titizlikle temizlenip tuzlandıktan sonra, kurutulmak üzere evlerin çatı saçaklarının altına, balkonlara veya özel olarak kurulan askılara asılıyor.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"KAZLARI KURUTTUK, HAZIR HALE GETİRDİK"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yetiştirdiği kazları kurutmak için astıklarını belirten kaz yetiştiricisi Haluk Koçak, "Kazları civcivken aldık, 6-7 ayda büyütüp besledik. Kazlar son aşamasına geldi. Kazlar soframızın vazgeçilmezidir. Kars'ın değeridir, lezzetidir. Kazlarımızı kuruttuk, tuzladık, sofralara hazır hale getirdik" dedi.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"GELENEKSEL YÖNTEMLE LEZZETİNE LEZZET KATILIYOR"

Kaz etinin lezzetini artıran ve uzun süre saklanmasını sağlayan bu geleneksel yöntem, Kars'ın iklim şartlarından gücünü alıyor. Kaz etleri, özellikle sabah ve akşam ayazını alması için yüksek yerlere asılıyor. Bu, etin hem rüzgar almasını hem de soğuğun iyice işlemesini sağlıyor. Üreticiler, kaz etinin lezzetini kaybetmemesi için kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşin etin tadını bozduğu belirtiliyor. Kurutma işlemi, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 gün arasında sürüyor. Kuruyan kazlar daha sonra kış boyunca tüketilmek üzere serin yerlerde muhafaza ediliyor.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"BİR KÜLTÜR, GEÇİM KAYNAĞI"

Kars kazı, bölge insanı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras ve geçim kaynağı. Yetiştiriciler, doğal ortamda, arpa ve çayır otu ile beslenen kazların etinin lezzetinin eşsiz olduğuna dikkat çekiyor. Kurutulan kazlar, kilosu 2 bin liradan satılıyor, 3 kilo gelen bir kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Akyaka, Kültür, Güneş, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çil Murat Çil:
    pahalıymış 6 bin lira kuzu kesiyorum ben 53 1 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Bir kaz 6 bin liralık ne yiyebilir, bonfile mi yedirdiniz de bu kadar pahalı. Herkes bir günde zengin olayım derdinde. Allah'ın gazabından ve lanetinden korkun. 4 0
  • Murat Avci Murat Avci:
    ne bu kilosu iki bin TL, iki kilo kuzu eti alırım daha iyi 36 2 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    6000 tl. yiyince 3 gün falan acıkmıyorsun herhalde. 19 0 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    abartmayin ya,elinizde kalir sonra. 15 0 Yanıtla
  • Dogancab Dogancab:
    Bir 6 bin tl daha koyarım kuzu keserim.. Hiç gerek yok kaz eti köyde küçükken yerdik yağlı olduğu için kimse sevmezdi, hindi etini tercih ederim.. Boşuna pohpohlanmış bir haber.. Görende kaz eti bulunmaz hint kumaşı sabır.. 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi 13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
Netflix, Warner Bros’u 82.700.000.000 dolara satın alıyor Netflix, Warner Bros'u 82.700.000.000 dolara satın alıyor
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
YSK karar aldı 3 ilde seçim yapılacak YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

13:59
Beylikdüzü’nde bir dairede şüpheli ölüm Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
Beylikdüzü'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
13:57
İşte CHP’nin A takımı Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
İşte CHP'nin A takımı! Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
13:54
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
13:19
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
11:59
Hacıosmanoğlu’ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
11:58
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga Adaylıktan çekildi
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi
11:53
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
11:52
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 14:27:57. #7.11#
SON DAKİKA: Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.