Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
19.12.2025 20:29  Güncelleme: 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un balta ve kazmayla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 17 ve 19 yaşındaki iki şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Y.C.B.'nin ifadesinde yer alan, "Elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum" şeklindeki sözleri de dosyaya girdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir bağ evinde, balta ve kazmayla İsa Turgut'un (35) öldürüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, olaya ilişkin tutuklanan Y.C.B. (17) hakkında 15 yıla kadar, Nazir Bayır (19) hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 19 Ocak'ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile vurularak öldürüldü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.C.B. ve Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut'un, Bayır'a cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

"KAFASINA DOĞRU HATIRLAMADIĞIM KADAR VURDUM"

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.C.B.'nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli'ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut'un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı. Turgut'un kaldıkları akşam Bayır'a cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Y.C.B., "Odanın içerisinde bulunan baltanın keskin kısmıyla kafasına vurdum. Ayağa kalktı ve baltayı tuttu. Baltayı tutunca ben kendisinin kafasına yumrukla vurdum. Sonra Nazir de yine odada bulunan kazmanın keskin olmayan kısmıyla İsa'nın kafasına vurdu. İsa biraz daha ayakta baltayı tutar vaziyette kaldı. Sonra yere düştü. Ben de elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum. Nazir başka vurmadı. Peşimizden geleceğini düşünerek ve korkarak baltayla çok sayıda vurdum. Nazir 'kaçalım' dedi. Motorun anahtarı koltuğun üstündeydi. Motoru Nazir sürdü; ben de arkasına bindim. Çok pişmanım" dedi.

Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

24 ADET KESİCİ, EZİCİ ALET YARALANMASI

Otopsi sonucuna da yer verilen iddianamede İsa Turgut'un vücudunda 24 adet kesici, ezici aletle oluşturulduğu değerlendirilen yaralanmalar olduğu, bunlardan 5 adet yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu, maktulün ölümünün; kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı meydana gelen kafa kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği de belirtildi. Savcı, iki sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık' suçundan ise 5 ila 10 yıl hapis cezası talep etti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.C.B. için ise yaş indirimi uygulanarak müebbet yerine 12 ila 15 yıl hapis cezası, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 8 ay ile 3 yıl 4 ay hapis cezası talep etti. İddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 248612 248612:
    Adamı öldürmüş,yaşı küçük diye mühebbetten 12 yıla,adamı. malını çalmışlar 1.yıl 8 ay ile 3 yıl diyor bu ülkenin kanunu böyle 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: İstanbul Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt "Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı
Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş’ten dikkat çeken açıklama Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten dikkat çeken açıklama
90 dakika sahada kalan Icardi’den maç sonu korkutan görüntü 90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor Sebebi ortaya çıktı Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
ChatGPT’nin “En yaşanılmaz ilçe“ yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi ChatGPT'nin "En yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor İstanbul’da 10 yıl sonra bir ilk Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk
Yeniden ekranlara dönen Ahmet Çakar Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için tahminini yaptı Yeniden ekranlara dönen Ahmet Çakar Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için tahminini yaptı

08:21
6. rauntta nakavt Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
07:55
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı İşte Teslime’nin katili için istenen ceza
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza
07:41
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
07:17
ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı
07:12
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
03:22
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
02:45
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
23:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter’de hesap açtı, ilk tvitini attı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı
23:09
Pitbull bir anda içeriye girdi Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
22:53
Akçıl’ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic’ten yanıt geldi
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi
20:56
’’TMSF, Pınar Erbaş’ı Show Tv ekranından çekti’’ iddiası
''TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2025 09:18:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.