3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
11.12.2025 13:28  Güncelleme: 15:21
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Eskişehir'de 8 Aralık'ta tıra arkadan çarpan otomobilde eşi Mert Özsöz'ü kaybeden ve kazada ağır yaralanan İrem Özsöz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Henüz 3 aylık evli olan genç çiftin ölümü büyük üzüntü yaratırken, geriye düğün fotoğrafları kaldı.

Eskişehir'de bir süre önce meydana gelen trafik kazasında, 3 ay önce evlendiği eşini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda meydana gelmiş, Mert Özsöz'ün kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobil, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi İrem Özsöz ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtaki 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 ay önce evlendiği ve kazada ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GERİYE DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI KALDI

Burada tedavisi devam eden genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı.

Kaynak: İHA

