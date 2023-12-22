Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz

Polat ailesine yapılan operasyonun ardından hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk ile eşi Kenan Öztürk ölüm tehditleri almaya başladı. Kendilerinden 200 bin dolar istediklerini söyleyen Öztürk, "Bizi ailemizle tehdit ediyorlar. Hayatımızı mahvettiniz. Dava açıyoruz" diyerek isyan etti.

"DAVA AÇIYORUZ, KAFAYI YEMEK ÜZEREYİM"

Birkaç gündür zor günler geçirdiğini ve yasal yollara başvurduklarını söyleyen fenomen "Arkadaşlar son birkaç gündür biliyorsunuz çok fazla buralarda değilim. Ciddi şekilde psikolojik anlamda etkilendiğim ve artık ne yapacağımı bilemediğim bir noktadayım. 3 gün önce bir şey öğrendim. Uzun zamandır eşime gelen mailleri tesadüfen gördüm ve gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşadık.. Kenan da bana söylememiş tedirgin etmemek için. Öğrenir öğrenmez avukatımla konuştum, dosyayı hazırladık bu süreçte. Bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatı yapacağız. Ama artık kafayı yemek üzereyim ve cidden gecem gündüzüm birbirine girdi. 0 yüzden de bir türlü toparlanamadım işte. Biliyorum hep yazıyorsunuz bu süreçte ama iyi olmaya çalışıyorum. Ama çok zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"200 BİN DOLAR İSTEDİLER"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşi Kenan Öztürk'e mail üzerinden gelen ölüm tehditlerini yayınlayan Eylül Öztürk, "Az önce paylaştığım gibi bir sürü mail var. En son mail bugün geldi hatta onu da paylaşayım. Babamın telefon numarasından anneme, babama, teyzeme kadar herkesin bilgisine sahipler, orada üzerini sildiğim numara babamın şahsi cep numarası. Ayrıca onu da uzun zamandır yabancı bir numaradan arıyorlarmış. Benim hepsinden yeni haberim oluyor. Tüm ailemiz ile ilgili tehdit ediliyoruz. Bir Bitcoin hesabına 200 bin dolar göndermemiz isteniyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Ailemizi ve bizi kim koruyacak?" diyerek isyan etti.

"HAYATIMIZI MAHVETTİNİZ"

Haklarında gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını ve haftalardır gündemde olduklarına değinen Eylül Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç bir şey araştırmadan, sormadan soruşturmadan, hakkımızda asılsız ve sanki suç işlemişiz gibi açıklamalar yapan kişiler, iki pirim kasacaksınız diye olayları getirdiğiniz noktadan mutlu musunuz şimdi? Yaptığınız yanlış haberleri bile düzeltme gereği duymadınız! Size buradan bas bas bağırdım, etiketledim hepinizi! Gördüğünüz halde sustunuz! Yalanlarınızı ispatladım, kulağınızın üstüne yattınız! Başımıza bir şey gelse hesabını kim verecek? Ailemizi kim koruyacak? 8 yaşında yeğenimizin adı geçiyor o mailde, nelere sebep verdiğinizin farkında mısınız? Olayların geldiği son nokta bu işte... Hayatımızı mahvettiniz!"