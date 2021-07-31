Kepez Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığı'ndan Manavgat görevi - Son Dakika

Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Manavgat'ta yaraların sarılması için başlatılan çalışmalarda görevlendirildi.

Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını değerlendirmek üzere 5 bakan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Milletvekilleri ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Manavgat'ta yaraların sarılması için başlatılan çalışmalarda görevlendirildi. Toplantı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yürütülecek çalışmalar hakkında konuştu. - ANTALYA