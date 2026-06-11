Kirkor Baloğlu: Türkiye kripto regülasyonunda globalde öncü oldu

İstanbul Blockchain Week 2026, kripto varlıklar, Web3 teknolojileri, yapay zeka, yatırım ekosistemi ve regülasyon süreçlerini ele alan önemli başlıklarla İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri, girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleri etkinlik kapsamında bir araya gelirken, Türkiye'nin dijital varlıklar alanındaki konumu da öne çıkan gündemlerden biri oldu. Haberler.com olarak etkinlik alanında Stablex Hazine ve Müşteri Deneyimi Bölüm Başkanı Kirkor Baloğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik. Baloğlu, hem İstanbul Blockchain Week'in sektör açısından önemini hem de Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik regülasyon sürecini değerlendirdi.

İSTANBUL BLOCKCHAIN WEEK SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ

İstanbul Blockchain Week 2026, kripto varlık ve blokzincir ekosisteminin önemli isimlerini İstanbul'da buluşturdu. Etkinlikte yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri ve finans sektörü temsilcileri bir araya gelirken, dijital varlıkların geleceği, Web3 projeleri, yapay zeka uygulamaları ve düzenleyici çerçeveler masaya yatırıldı. Stablex Hazine ve Müşteri Deneyimi Bölüm Başkanı Kirkor Baloğlu, etkinliğin uzun süredir devam eden ve sektör tarafından yakından takip edilen bir organizasyon olduğunu belirtti. Baloğlu, Stablex olarak bu yıl etkinlikte katılımcı olarak yer aldıklarını ifade ederek organizasyonun atmosferine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik koşullar açısından zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyen Baloğlu, buna rağmen etkinliğe bu durumun olumsuz yansımadığını dile getirdi. Organizasyonun enerjik ve güçlü bir katılımla gerçekleştiğini belirten Baloğlu, İstanbul Blockchain Week'in sektör paydaşları için önemli bir buluşma alanı sunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE REGÜLASYON SÜRECİNDE ÖNCÜ KONUMDA"

Röportajda Türkiye'deki kripto varlık regülasyon süreci de gündeme geldi. Kirkor Baloğlu, Türkiye'nin bu alanda global ölçekte öncü ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Kurumsal tarafta çalışan biri olarak bu durumdan gurur duyduğunu belirten Baloğlu, hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün regülasyonlara uyumlu bir piyasa yapısının oluşması konusunda yüksek motivasyona sahip olduğunu söyledi. Baloğlu'na göre Türkiye'de düzenleyici süreç, yatırımcılar için daha güvenli ve uygun bir yatırım ortamı oluşturma hedefiyle ilerliyor. Kamu ve özel sektör tarafında yoğun bir efor harcandığını vurgulayan Baloğlu, önümüzdeki dönemde beklenen lisans sürecinin tamamlanacağına inandığını belirtti. Bu sürecin ardından sektörün yeni adımlara geçeceğini dile getiren Baloğlu, Türkiye'deki kripto varlık piyasasının geleceğine ilişkin umutlu olduğunu söyledi.

STABLEX AKBANK ÇATISI ALTINDA HİZMET VERİYOR

Stablex'in çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kirkor Baloğlu, platformun 2023 yılından bu yana Akbank çatısı altında hizmet veren bir kripto varlık borsası olduğunu söyledi. Son dönemde şirket içinde bir yönetim değişikliği yaşandığını belirten Baloğlu, bu değişimle birlikte altyapı tarafında da önemli adımlar attıklarını ifade etti. Stablex'in arka planda büyük projeler üzerinde çalıştığını belirten Baloğlu, önümüzdeki süreçte bu çalışmaların sektöre yansımalarının görülebileceğini dile getirdi. Baloğlu, Stablex uygulamasının geçtiğimiz dönemde yenilendiğini de aktardı. Platformun müşterilerine 60'ın üzerinde kripto para için alım, satım ve transfer imkanı sunduğunu belirten Baloğlu, şirket olarak yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi. Stablex ekibinin enerjik, istekli ve motivasyonu yüksek bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Baloğlu, kripto varlık piyasasında kullanıcı deneyimi ve güvenli hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

KRİPTO VARLIK PİYASASINDA YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

İstanbul Blockchain Week 2026'da yapılan değerlendirmeler, Türkiye'de kripto varlık piyasasının regülasyon süreciyle birlikte daha kurumsal ve güvenli bir yapıya kavuşacağına yönelik beklentileri öne çıkardı. Sektör temsilcileri açısından lisans sürecinin tamamlanması, yatırımcı güveninin artırılması ve piyasa standartlarının netleşmesi bakımından kritik bir aşama olarak görülüyor. Kirkor Baloğlu'nun açıklamaları da hem kamu hem özel sektör tarafında bu dönüşüme yönelik güçlü bir irade bulunduğunu ortaya koydu. Etkinlikte kripto varlıkların yanı sıra Web3 teknolojileri, yapay zeka ve dijital finans alanındaki gelişmeler de ele alınırken, İstanbul'un bölgesel bir teknoloji ve finans buluşma merkezi olma potansiyeli bir kez daha gündeme geldi. Stablex gibi kurumsal yapıların sektördeki varlığı ve regülasyonlara uyum odaklı çalışmaları, Türkiye'de dijital varlık ekosisteminin önümüzdeki dönemde daha sağlam bir zeminde ilerleyeceğine işaret ediyor.