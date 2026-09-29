Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

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Başakşehir’de kızıyla fırına ekmek almaya giden 45 yaşındaki Mehmet Kartop'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan Kartop hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürerken, vücudunda kırıklar oluşan Kartop, tedavisinin ardından taburcu oldu. Dehşet anlarını anlatan Kartop, “Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' diye sarıldı. Şükrediyorum ki kızıma değil de bana vurdu” dedi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de 12 yaşındaki kızıyla fırına ekmek almaya gittiği sırada motosikletin çarptığı Mehmet Kartop (45), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürerken, vücudunda kırıklar oluşan Kartop, tedavisinin ardından taburcu oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kızıyla yaşadığı korku dolu anları anlatan Kartop, “Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' diye sarıldı. Şükrediyorum ki kızıma değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, hızlı gitmesinler” dedi.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

KIZININ ELİNDEN TUTUP EKMEK ALMAYA GİTMİŞTİ

Olay, 25 Eylül saat 20.20 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Gerger Sokak'ta meydana geldi. Kamyonet şoförü Mehmet Kartop, akşam okuldan dönen 12 yaşındaki kızı Damla ile birlikte ekmek almak için sokaktaki fırına doğru yürümeye başladı. Bu sırada hızla seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kartop’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen Kartop yaralanırken, kızı ise şok geçirdi. 

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve sürücünün patronu olduğunu söyleyen kişi, Kartop’u aracıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi edilen Kartop, taburcu olduktan sonra Güvercintepe Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

"BURNUMDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ"

Kaza anlarını anlatan Mehmet Kartop, "Akşamüzeri kızım okuldan geldi, 20.00 civarıydı. Annesi 'Kızım git, ekmek al' dedi. 'Bu saatte kızım gitmesin, akşam oldu' dedim. Çocuk elimi tuttu, sokak başındaki fırına doğru gidiyorduk. Sokağa döner dönmez arkamızdan çok şiddetli bir hızla geldi. Vurmasıyla gerisini hatırlamıyorum. O esnada kızım şok geçirmiş. Vuran kişinin 'Patronuyum' diyen adam bizi alıp hastaneye götürdü. Burnumda kırıklar meydana geldi, yana yattı. Hastane doktorları düzelttiler, hastane raporunda da kırıklar mevcut" dedi.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

"İKİ GÜN BEKLEDİM, GELİP ÖZÜR DİLEMEDİ"

Sürücünün bulunarak ceza almasını istediğini belirten Kartop, "Hastanede kendime geldikten sonra 'Şikayetçi olmayın, benim tanıdığım, kaçmaz çocuk' dediler. Çocuk vurduğuyla gitti, göremedik. Güvercintepe Karakolu ilgilendi, şikayette bulundum. Araştırıyorlar, çocuğun kim olduğunu merak ettim. İki gün bekledim, belki gelir ve özür diler, bir acelesi mi vardı diye. Hiçbir şekilde gelmedi. Gelmeyince de şikayet ettim. En azından başka bir aileye, bir çocuğa vurmasın. Bunlar tekstil işi yapıyormuş. 'Patronuyum' diyen kişi hastaneye geldi. Beni zaten onun arabasıyla götürmüşler. Çalıştırdığın işçinin nerede olduğunu, kim olduğunu insan bilmez mi? Belki aranıyor, belki hırsız" diye konuştu.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

"ŞÜKREDİYORUM Kİ KIZIMA DEĞİL BANA VURDU"

Kartop, "Kızımın psikolojisi bozuldu, benim de öyle. Çalışıyorduk, belki birkaç hafta işe gidemeyeceğiz. Ben acılarıma katlanırım, yeter ki o kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istiyorum. Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' dedi, sarıldı, onu hatırlıyorum. Çocuk psikolojik olarak perişan oldu. Kızım o tarafta olsa kızıma vuracaktı. Şükrediyorum ki kızım değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, şu an sizinle bu röportajı yapamayabilirdim. Çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

"O HIZLA GELDİ Kİ SESİNİ BİLE DUYAMADIM"

Sürücülere de çağrıda bulunan Kartop, "Hızlı gitmesinler. Sokak arası, yayalar var. Kaldırımlar bazen dolu oluyor, arabalar park ediyor. İnsanlar geçemiyor. Normalde çok dikkat eden biriyim. O an dalgınlığıma mı geldi bilmiyorum. Tahmin edemezdim, motorun sesini bile duyamadım o hızdan. Kızım da ben de ölebilirdik" dedi.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin Mehmet Kartop’a çarparak uzaklaştığı ve çevredekilerin yardıma geldiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

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    Yorumlar (2)

  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Baba şevkati, çok şükür bana çarptı diyor 0 0 Yanıtla
  • şemsettin kalkan şemsettin kalkan:
    Yaya suçlu motorlu suçlu herkes suçlu 0 0 Yanıtla
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