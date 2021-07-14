KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Toroslar'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kutlama programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıslı Türkler için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Rumların yaptığı büyük hata sonrası Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla Kıbrıs Türkleri bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuş oldu." dedi.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Toroslar Belediyesince, Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, 2 gündür çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğu kentte büyük bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Kıbrıs'ta, Türkiye sevgisiyle büyüdüklerini anlatan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta büyük bir mücadele vardı. Rumların 1950'li yıllarda başlayan Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleri ve Kıbrıs Türk halkına yönelik şiddet, soykırım, zulüm, baskı, yakaladıklarını katledip şehit etmeleri, diğerlerini korkudan adadan kaçırtmaları nedeniyle çok sayıda insanımız göç etmek zorunda kaldı. Kıbrıs Türklerin bir kısmı Türkiye'ye, İngiltere'ye, Avustralya'ya, Kanada'ya kadar dünya genelinde tekrar yaşam kurmuş ama hep gönülleri Kıbrıs'ta olmuştur. 1960'lı yıllarda EOKA teröristleri ve çeteleriyle mücadele eden Kıbrıslı Türkler, her zaman yanlarında Türkiye'yi bulmuşlardır."

Tatar, Yunanistan'daki cuntanın, Kıbrıs'taki iş birlikçileriyle 15 Temmuz 1974'te darbe yapıp bir gecede Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayallerine, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekat ile "dur" dediğini vurguladı.

Harekatın Kıbrıslı Türkler için dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Tatar, "Rumların yaptığı büyük hata sonrası Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla Kıbrıs Türkleri bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuş oldu. O günden bu güne Kıbrıs'ta çok önemli gelişmeler yaşandı. Bir devletin kuruluşu, anavatan Türkiye ile yapılan çok önemli icraat ve iş birlikleri... KKTC'de başta turizm olmak üzere çeşitli ekonomik alanlarda, üniversitelerimizle, tarımsal faaliyetlerimizle, sanayi bölgelerimizle, hizmetler sektörüyle artık bir devletin bekası için ne gerekliyse yapılıyor." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına gönülden bağlıyız"

Tatar, "Kıbrıs meselesi"nin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün ekonomik bir takım rüşvetlerle 'Sizi Avrupa Birliği'ne alacağız. Sizlere müreffeh bir gelecek vereceğiz. Sizin işiniz bizimledir. Ne istiyorsunuz Türkiye'den?' diyenlere cevabımız şudur; Biz, rüşvetle satın alınacak bir halk değiliz. Onurlu, haysiyetli bir halkız. Geleceğimiz için bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına gönülden bağlıyız. Onlarla kader birliği yapmış ve gelecekte de hep birlikte olma uğruna her türlü cesareti gösterebilecek bir onurlu bir halkız."

Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlüklerinden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Tatar, Türkiye ile aynı milletin evlatları olarak bir arada hareket edip iş birliği içinde güçlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardından mehteran ve Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterini izleyen Tatar'a, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Yörük çadırına ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, program sonrasında, beraberindeki Vali İhsan Su, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, KKTC'nin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve ilçe protokolü ile park içinde açılan fotoğraf ve yöresel ürünler sergisini gezdi.

Parktaki Yörük çadırını da ziyaret eden Tatar, burada kadınların yaptığı yöresel yiyecek olan "sıkma"dan yedi.

Kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra sacın başına geçen Tatar, kadınların açtığı yufkaları pişirdi.

Tatar, kentteki programları kapsamında, bir otelde düzenlenen etkinlikte de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelip basına kapalı görüşme yaptı.