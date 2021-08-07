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KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü

07.08.2021 11:09
KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'de yürütülen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Antalya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, mağdurlara yardım ulaştırmanın yanı sıra hediye oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Türkiye'de yürütülen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Antalya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, mağdurlara yardım ulaştırmanın yanı sıra hediye oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Manavgat ilçesine gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, buradaki incelemelerinin ardından Türk Kızılay ile koordineli şekilde afet bölgelerindeki vatandaşlara yardımları ulaştırdı.

İlçedeki bir mahallede yaptıkları çalışmalar sırasında bir kız çocuğunun oyuncak bebeğini kaybetmesi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü öğrenen heyet, bölgedeki çocuklara oyuncak hediyeler getirdi.

Hediyeleri gören ve büyük mutluluk yaşayan çocukların yüzleri güldü.

"Kampanyalarımız devam edecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, AA muhabirine, yangın bölgelerinde gördükleri manzaranın ürkütücü olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile sivil toplum kuruluşlarının bu zorlu sürecin üstesinden geleceğine inandıklarını söyledi.

İnsanların yanan bölgelerde hatıralarının olduğuna işaret eden Sezen, "Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay, geçtiğimiz günlerde bağış kampanyası başlattı. Bu kampanyada toplanan paraları Türk Kızılay aracığıyla bağışladık. İnşallah bundan sonra da kampanyalarımız devam edecek." dedi.

Sezen, bölgedeki çalışmalar sırasında bazı çocukları da gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada 'Erva' adında bir kız çocuğu vardı. Çok da masum duruyordu. Kulak misafiri oldum, yanındakine, bebeğini kaybettiğini söyledi. Biz de hemen çocuklara Türk Kızılay'ı sorduk. Çocuklar Türk Kızılay'ının çok farkında. Çocuklara söz verdik. 'Yarın geleceğiz, size hediye getireceğiz.' dedik. Bu bizi çok duygulandırdı. Bugün de yaptığımız ilk iş, bu çocuklara gidip hediyeler almaktı. Sadece bu çocuklara değil elbette, bu çocuklar vesile oldular aslında."

Çocukları sevindirmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu ifade eden Sezen, çocuklar mutlu olunca ailelerin de kendilerinin de mutlu olduğunu aktardı.

"Birlikteliğe ihtiyacımız var"

Sezen, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kızılay'ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ne zaman başımız sıkışsa, bir ihtiyacımız olsa, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı ne güçleri varsa Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Bizler de elbette ki Türkiye'de böyle bir acı yaşandığında hemen bu acıyı paylaşmak, elimizdeki katkıyı sunmak istedik. Hem Kıbrıs Türk halkının selamını getirdik hem de gelerek bu acıyı yerinde görmek ve paylaşmak istedik. Tabi ki Kıbrıs Türk halkı çok duyarlı. Çünkü onların da geçmişinde böyle sıkıntılı yaşamlar var."

Sezen, "Kıbrıs Türk halkı Türkiye'de yaşanan bu felaketin acısını paylaşıyor ve bu acıları yüreklerinde hissediyor. Onlar adına buradayız. Böyle bir felaket yaşandı doğru ama Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten güçlü bir devlet. Dışarıdan gelen birisi olarak burada onun ağırlığını görüyor, hissediyoruz. Başta Türk Kızılay olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları çok organize şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.

Bölgede yardımlaşmayı gördüklerini, bunun kendilerini duygulandırdığını dile getiren Sezen, "Bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu kadar yardımseverliği gördükten sonra her şeyin üstesinden geliriz ümidi bizde daha çok oluştu." ifadelerini kullandı.

KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü

Kızılay, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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