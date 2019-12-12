Konya ilk kez uluslararası bir şehirler birliğine merkezlik edecek - Son Dakika

Konya merkezli kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi



Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş'ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurulda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğe üye belediyelerin oylarıyla yeni kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığına seçildi.



Yönetim ve Denetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından Genel Kurula hitap eden Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 9 bin yıldır Konya'nın tarımın ve üretimin başkenti olduğunu söyledi. Konya'nın aynı zamanda bir sanayi şehri olduğunu belirten Başkan Altay, "Özellikle tarım makineleriyle başlayan sanayi ile Konya şu anda 2 milyar doları aşan ihracatıyla 180'den fazla ülkeye ihracat yapan önemli bir sanayi şehri durumundadır. Biz de Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte özellikle kırsal kalkınma adına birçok proje yürütüyoruz. Kırsalda hemşehrilerimizin yeni gelir kapıları oluşturmaları adına ciddi çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"İnsanlığın geleceğine hep birlikte katkı sağlayacağız"



Başkan Altay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gıda ve tarım milli güvenlik meselesidir' sözünü hatırlatarak, bu sözün aslında tarım konusunun Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar kritik bir konu olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Başkan Altay, "İnşallah birliğimiz yönetim kurulunun hem ülkemizde hem ülke dışında tarımın geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması konusunda ciddi çalışmalar yapacağına eminim. Hazreti Mevlana'nın 'Bir canım ama yüz bin bedenim var. Seni inciten beni de incitir' sözünü referans alarak şehirlerimizin, ülkelerimizin ve dünyanın geleceği için tarım konusunda bir ve beraber olup insanlığın geleceğine hep birlikte katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"Şehirlerimizde tarımın gelişmesi adına fayda vereceğiz"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Bursa'nın da bir tarım şehri olduğunu anımsatarak, "Bizim de iyi örneklerimiz var. Ben inanıyorum ki birliğimiz bu manada öncülük edecek. Bu iyi örneklerle beraber biz tarımda şehirlerimize yönelik yurt dışından da güç alarak daha güzel işlere hep beraber imza atabiliriz. Ben bu birliğin bu manada öncülük edeceğini düşünüyorum. İnşallah tecrübelerimizi beraberce paylaşıp, şehirlerimizde tarımın gelişmesi adına fayda vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Tarım bizim olmazsa olmazımız"



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, "Tarım bizim başlangıç noktamız, tarım bizim olmazsa olmazımız, tarım insanlığın gelişmesini ve insanlığın idame etmesinin temelini oluşturan bir sektör. Tarım yoksa insanlık yok demektir. Tarım her şeyin başıdır. Sanayi, savunma, ticaret ve yaşamın başı ve sonu da tarımdır. Bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz birliğin Konyamıza, ülkemize ve dünya insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



"İnşallah dünyaya çok ürün satarız"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, Büyükşehir olarak Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni açtıklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, "Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama alt yapısı kuruldu. Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bu birliklerimizle inşallah dünyaya çok ürün satarız" ifadelerine yer verdi.



Genel Kurul'un ardından Başkan Altay ve birlik üyeleri, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen sema programını takip etti.



Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Moldova Kişinev Büyükşehir Belediye Başkanı Ceban Ion ile Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Denizli, Erzurum ve Gaziantep'ten ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı. - KONYA