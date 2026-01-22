Kore Gazisi Şevki Kanak, Gençliğinden Gelen At Binme Sevgisini Damadının Yardımıyla Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kore Gazisi Şevki Kanak, Gençliğinden Gelen At Binme Sevgisini Damadının Yardımıyla Sürdürüyor

Kore Gazisi Şevki Kanak, Gençliğinden Gelen At Binme Sevgisini Damadının Yardımıyla Sürdürüyor
22.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KORE Gazisi Şevki Kanak (96), gençliğinden gelen at binme sevgisini, damadının yardımıyla devam ettiriyor.

KORE Gazisi Şevki Kanak (96), gençliğinden gelen at binme sevgisini, damadının yardımıyla devam ettiriyor. Kanak, "Ben çobandım. 1 yıl Kore'de çarpıştım. Gençliğimde at biniyordum. At üzerinde olmanın duygusu başka" dedi.

Şevki Kanak, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çobanlık yaparken 1950 yılında vatani görevini yerine getirmek için önce Ankara'ya, buradan da Erzurum'a gitti. Kanak daha sonra 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkan savaşa gönderildi. Kore'de 1 yıl boyunca cephede görev yapan Kanak, Türkiye'ye döndü. Askerlik görevine devam eden Kanak, bir süre sonra gezi için yeniden Kore'ye gitti.

Askerliğin ardından memleketi Yozgat'a dönen Şevki Kanak, çobanlık yapmaya devam etti. 40 yaşına geldiğinde, eşi Hatice Kanak ile evlenen Kanak, 5 çocuk sahibi oldu. Kayseri'deki damadını zaman zaman ziyaret eden Kanak, gittikleri çiftlikte torunlarının ata bindiğini gördü. Gençliğindeki at sevgisini tekrar hatırlayan Şevki Kanak, damadının da yardımıyla çiftliğe her geldiğinde ata biniyor.

'ARKADAŞLARIMIN ŞEHİT OLDUĞU AKLIMA GELİRDİ, UYUYAMAZDIM'

Yaşadıklarını anlatan Şevki Kanak, "Yozgat'ta doğdum. Yozgat'ta büyüdüm. Ben çobandım. Kore Savaşı çıktı. Kore çıkınca bizi ayırdılar. Araçla Ankara'ya vardık. Oraya varınca bize seçim yaptılar. 1 yıl Kore'de çarpıştım. Önümüze gelen düşmanı vurduk, öldürdük. 1 sene Kore'de kaldım. Yara almadım. Çinlilerle savaştık. Rüyalarıma giriyordu. Cephede çarpıştığım, arkadaşlarımın şehit olduğu aklıma gelirdi, uyuyamazdım. 1 yıl rüyalarıma girdi. Sonra unuttum. Savaştan sonra başımızdaki komutana, 'Ben o memlekete gidip gezeceğim' dedim. Komutan bana, 'Oğlum ne yapacaksın. Eski derdi mi çıkaracaksın? Şehit olan kardeşlerin mi aklına geliyor' dedi. Ben de 'Komutanım aklıma geliyor. Hayalime giriyor. Ben bir gitsem de yoklasam orayı ne olur' dedim. Komutan, 'Seni göndereyim de bir oraları gez de gör' dedi. Gittik gezdik. Bizim harp ettiğimiz yerlere kuşlar konuyordu. Ev kalmamış. Herkes yurdunu terk etmiş gitmiş" ifadelerini kullandı.

'ATLAR AYNI ARKADAŞIM GİBİ'

Savaştan sonra köyüne dönen Kanak, "Köye gelince davar güttüm. Çobanlığa devam ettim. Bizim yaylamız vardı. Gençliğimde at biniyordum. Kendi atımız vardı. Yaylada koştururduk. Günümüz geçerdi. Arkadaşlar bindiriyor. Korkuyorum ama yine de binmek istiyorum. At üzerinde olmanın duygusu başka. Atın tadı başka. Üzerine binip de cirit oynamak başka, köye gitmek başka. Ne desem faydasız. Gençler ata binsin. Babamlar köyde at üzerinde cirit oynardı. Atları severim. Elimizde yetiştirirdik. Atlar aynı arkadaşım gibi" dedi.

Şevki Kanak'ın damadı Nurullah Uçar (40) ise "Kendi atlarımız var. At sevgimiz var. Çoluk çocuk hep beraber biniyoruz. Kayınbabam da ata binmek istedi. Kendisi Kore gazisi. Herkese ata binmeyi öneririm. Biz her hafta sonu at binmeye geliriz. Çoluk çocuk hep birlikte ata bineriz. Kayınbabam daha önceden biniyormuş. Buraya da gelince çocukları gördü. Çocukları gördükten sonra 'beni bu ata bindirin' dedi" diye konuştu.

'KORE'DE YAPTIKLARINI ÇOK ANLATIRDI'

Şevki Kanak'ın eşi Hatice Kanak (76) da "Onun eşi olmak çok güzel bir duygu. Gurur duyuyorum. Kore'de yaptıklarını çok anlatırdı. Şimdi aklımızda kalmıyor. Ata çok binerdi. Davar güderdi. Yaylamız vardı. Gider gelirdi. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Yaşam, Kore, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kore Gazisi Şevki Kanak, Gençliğinden Gelen At Binme Sevgisini Damadının Yardımıyla Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Görüntü Türkiye’den Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
Büyük umutlarla gelmişti İşte Danylo Sikan’ın yeni takımı Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:50
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu Hapse bile girdi
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:52:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kore Gazisi Şevki Kanak, Gençliğinden Gelen At Binme Sevgisini Damadının Yardımıyla Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.