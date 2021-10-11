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Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi - Son Dakika

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi

11.10.2021 10:36

Giresun'da bir süredir halsizlik yaşayan Tevhide Özkaya isimli kadın, koronadan şüphelenmesi üzerine hastaneye gitti. Yapılan muayene sonucu kadının kalbinde 9 cm'lik bir tümör olması doktorları bile şaşırttı. Doktorlar, bu tümörün çok nadir görüldüğünü açıkladı.

Giresun'da yaşadığı halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran ve koronadan şüphelenilen kadının kalbinden çıkan tümör, doktorlarda bile şaşkınlığa uğrattı. Kalbin yarısı kadar büyüklüğündeki tümör, başarılı ameliyat sonucu çıkarıldı.

AYLARCA NEDENİ BULUNAMADI

64 yaşındaki Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti önce korona şüphesiyle araştırıldı. Aylarca süren şikayetlerinin nedeni bulunamadı. Daha sonra kanser ihtimali ile tetkikler yapıldı. Kızı ve damadı da doktor olan Özkaya'nın, Giresun'da nedeni bulunamayan hastalığının teşhisi, yaklaşık bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kondu. Kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümör vardı. Ancak bu sefer de ameliyat öncesi yapılan Kovid PCR testi pozitif çıktı. Onu da atlatan Özkaya'nın ameliyatını 1 hafta sonra acilen gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, "Bu büyüklükteki bir tümörle bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi mucize" dedi.

2020'DEN BERİ HALSİZLİK ŞİKAYETİ ÇEKİYORDU

Tevhide Özkaya (64), pandeminin yeni başladığı 2020 Mart ayından itibaren halsizlik şikayetleri çekmeye başladı. Giresun'da yaşayan Özkaya, önce korona şüphesiyle tedavi gördü. Ancak şikayetleri geçmeyince uzun bir antibiyotik tedavisi gördü. İstanbul'da yaşayan KBB uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ile damadı ortopedi uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar, hastalığının araştırılması için onu İstanbul'a gelmeye razı etti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Topkar, kayınvalidesinde bir süre de kanser şüphesiyle araştırmalar yapıldığını, akciğerinde tümör şüphesiyle yapılan tetkiklerinde tesadüfen kalbinde bir gölgelenmeden şüphelenilince asıl teşhisinin konabildiğini söyledi. Tevhide Özkaya'da nadir görülen bir kalp tümörü olan "miksoma" tespit edildi. Yaklaşık 9 santimi bulan tümörün boyutu neredeyse kalbinin yarısı kadardı ve doktorları bile şaşırttı.

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı

AKCİĞER KANSERİNDEN BİLE ŞÜPHELENDİLER

Özkaya'nın ameliyatını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, hastanın bu boyuttaki bir tümörle emboli ya da felç gibi kötü bir durumla karşılaşmadan bugüne kadar yaşayabilmiş olmasını mucize olarak değerlendirerek "Hastamız bize yaklaşık 1 yıldır ileri derecede düşkünlük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Çeşitli merkezlere gittiği, özellikle kanserden şüphelenildiği ve tümör taraması yapıldığı tarafımıza bildirildi. Yakınlarının da hekim olması, onları daha çok endişelendirmişti. En son, akciğerde bir patoloji ararken yapılan tomografilerde, kalbin içerisinde bir gölgelenme tespit edildiği için kalp tetkikleri yapılması amacıyla bizim kliniğimize geldiler. Tetkiklerinde kalbin içerisinde çok büyük bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin detaylı incelemesinde, bir kalp tümörü olabileceği kanısına vararak öncelikli olarak ameliyat planladık" dedi.

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı

TAM AMELİYAT OLACAĞI GÜN TESTİ POZİTİF GELDİ

Özkaya'nın bir yılı bulan tedavi macerası bu kez de korona nedeniyle sekteye uğradı. Ameliyattan önce yapılan PCR testi pozitif çıkınca izolasyona girmek zorunda kaldı. Normalde korona sonrası kalp ameliyatı planlamasının ertelendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ak, "Mümkünse biraz ertelemek isteriz. Çünkü koronanın da organlar üzerinde yaratmış olduğu birçok etki var. Ama kitle çok büyük olduğu için, göreceli olarak bir aciliyet teşkil ediyordu. O yüzden Kovid tedavisi biter bitmez mecburen ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyatta da gerçekten daha önceden hiç görmediğimiz boyutta, yaklaşık 8,5-9santim büyüklüğünde dev bir kitle ile karşılaştık. Sol atriumda (kalbin sol kulakçığı) büyük bir kitlesi vardı. Bu hastaların birçoğu sonradan emboli ile karşımıza gelir. Tevhide Hanım'da çok büyük bir tümör olmasına rağmen hiçbir kalp bulgusu yoktu. Hastanın kalbinde bu boyutta bir tümörle yaşaması gerçekten mucize. Çünkü tümör kalbin sol kulakçığının tamamını doldurmuştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında geçiş yapan kapağı tamamen tıkamıştı. Ekokardiyografide durumu görünce hasta hayatını nasıl devam ettirmişi nasıl başına ani bir kötü olay gelmemiş diye gerçekten çok şaşırdık" diye konuştu.

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı

"BU HASTALIKTA EMBOLİ RİSKİ YÜKSEK"

Kalpteki tümörlerin genellikle başka organlardan kaynaklanan "metastatik" kitleler olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, sözlerini şöyle noktaladı: "Kalp tümörlerinin birçoğu metastaz dediğimiz başka organlardan kaynaklı tümörlerin kalbe yerleşmesi şeklinde oluyor. Yaklaşık 40 kalp tümöründen sadece bir tanesi kalbin kendi tümörü, yani miksoma dediğimiz tümörler. 39'u başka organlardan gelen metastatik tümörler. Bu nedenle kalbin kendisinden kaynaklı tümörler çok nadir görülür. Kalp tümörlerinin çoğu da iyi huyludur. Ama en büyük sıkıntı kalpte bir odacığı doldurmaları, aritmiye sebep olmaları ve emboliye neden olarak (beyin embolizasyonu) felce neden olmasıdır."

DOKTOR OLAN DAMADI BİLE ŞAŞIRDI

Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar ise bir hekim olarak kayınvalidesinin durumunun kendilerini de şaşırttığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim de Kulak Burun Boğaz uzmanı. Kayınvalidemin bir yıldan daha fazladır, geçen 2020 Mart ayından itibaren, halsizlik şikayetleri oluyordu. Giresun'da bu konuda bayağı araştırmalar yapıldı fakat bir sonuca varılamadı. Durumu düzelmeyince, halsizliği gitgide artınca buraya getirdik. Açıkçası malignite yani kanser var mı acaba diye ondan korktuk ve araştırmalar da bu yönde yapılıyordu. Sonra kendi hastaneme kalp damar cerrahisine getirdik. Prof. Dr. Koray Ak ve kardiyolojiden Doç. Dr. Altuğ Çinçin, şans eseri kalbin içinde iyi huylu olduğu bilinen miksoma diye bir kitleden şüphelendi. Normalde zaten çok nadir görülen bir tümördür fakat çok daha büyük boyuttaydı. Hepimiz çok şaşırdık."

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan doktorları bile şaşkına uğrattı

"BATIN TARAMASINDA TEŞHİS KONULDU"

Bir yıldır bir türlü iyileşemediği için moral olarak da kötüleştiğini söyleyen Tevhide Özkaya ise, "Korona dönemiydi malum, halsizlik oldu bende. İşlerimi göremez hale geldim. Sürekli yatma hissi vardı. Acaba korona miyim diye Giresun'da özel bir hastaneye gittim. Dahiliyede tetkiklerden sonra bir süre korona araştırıldı. Uzunca bir süre antibiyotik tedavisi aldım. Biraz düzeldim ama aradan biraz zaman geçti, tekrar aynı şekilde başladı şikayetlerim. Kızım 'İstanbul'a gel artık ve araştıralım bunu. Orada yine aynı tedaviler uygulanacak, antibiyotik alacaksın, değerlerin biraz düşecek ama başa döneceğiz' dedi. Buraya geldiğimde önce endoskopi, kolonoskopi yaptırıldı. Sanırım kanser araştırmışlar bayağı bir süre. Onda bir şey çıkmadı. Endoskopiden sonra batın taramasında hastalığın teşhisi koydular. Ben bu arada korona pozitif olduğumu öğrendim hastaneye yattığım akşam. İzolasyonda kaldım 1 hafta 10 gün kadar. Ondan sonra hocam sağ olsun sonunda ameliyatımı yaptı ve şu an çok iyiyim." dedi.

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi

Koronavirüs, Giresun, Tümör, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi - Son Dakika
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