Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 51 milyon 537 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 273 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 268 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 448 bin, Hindistan'da 8 milyon 618 bin, Brezilya'da 5 milyon 679 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 817 bine ulaştı.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde hastanelerde Kovid-19 vakalarının yarattığı yoğunluk nedeniyle virüs bulaşan ancak hastalık belirtisi göstermeyen sağlık çalışanlarının görevlerine devam edeceği bildirildi.

Fransa'da ülke genelinde öğretmenler, Kovid-19 salgını nedeniyle greve giderken, başkent Paris'te bazı liselerde öğrenciler salgına rağmen eğitimin yetersiz önlemler altında sürmesini protesto etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi. Şehirde Kovid-19'a karşı tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saat 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerinin yasaklandığını ve bunun yemek siparişlerinde kurye hizmeti veren işletmeler için geçerli olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da salgından etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardımda bulunduğu bildirildi.

İtalya'da hükümet, vaka sayılarının arttığı 5 bölgede yarından itibaren kısıtlayıcı tedbirleri artırmaya karar verdi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, daha önce sarı ile orta riskli kategoride olan Abruzzo, Basilicata, Ligurya, Toskana ve Umbria bölge yöneticilerine, artan risk nedeniyle yarından itibaren tedbirlerin daha sıkı olduğu turuncu kategoriye alındıklarını bildirdi.

İtalya'da turuncu kategorideki bölgelerde restoran, bar gibi işletmelerin faaliyetleri evlere paket servis dışında askıya alınırken, buralarda oturanların başka bölgelere ve bölge içinde şehirler arası seyahat etmesine de "kanıtlanmış iş, sağlık ve acil gerekçe" olmadığı müddetçe izin verilmiyor.

Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyari, ülkedeki Kovid-19 salgınının kontrolden çıktığını belirterek, öncelikle başkent Tahran olmak üzere büyük kentlerde en az 15 gün süreyle karantina kararı alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Japonya'da Kovid-19 salgınında kasım başına kadar 70 binden fazla kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının Brezilya'da insanlar üzerinde denenmesi geçici olarak askıya alındı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkede Kovid-19 ile ilgili kurallara uyulmazsa durumun çok tehlikeli olabileceği ve can kayıplarının 3 katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, koronavirüs nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Ureykat, İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını arzuluyordu.

Lübnan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.

Ürdün'de Kovid-19 salgınında 91 kişi ile günlük en yüksek ölüm yaşandı.