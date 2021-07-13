Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 470 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 188 milyon 394 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 59 bine, iyileşenlerin sayısı 172 milyon 184 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 767 bini, Hindistan'da 30 milyon 941 bini, Brezilya'da 19 milyon 106 bini ve Rusya'da 5 milyon 833 bini geçti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük Kovid-19 vaka sayısı 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.

Hindistan Serum Enstitüsü, Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile iş birliği yapacak.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 780 ile "günlük en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken, toplam vefat sayısı 144 bini aştı.

İspanya'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ederken yeni önlemler alınıyor. Valencia yönetimi, çoğunlukla Kovid-19 aşısı olmamış genç nüfus arasında yayılan Delta varyantını kontrol altına almak için yerel saatle 01.00 ile 06.00 arasında gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, ülkede belirli gruplara Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülkelerinde aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararının, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak niteledi.

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği bildirildi.

Cezayir, son günlerde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerin arttığı Tunus'a 250 bin doz aşı göndereceğini açıkladı.

Cezayir makamları, eylül ayından itibaren Kovid-19'a karşı Çin menşeli "Sinovac" ve Rus menşeli "Sputnik V" aşılarının ortak üretimine başlanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'a gitmek isteyen Mısırlı 2 bine yakın işçinin, Riyad yönetiminin Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle hava sahasını kapattığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bekleyişi devam ediyor.

Suudi Arabistan ayrıca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus'a 1 milyon doz aşının yanı sıra sağlık malzemeleri de gönderdi.

Uganda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 647 bin doz Pfizer-BioNTech aşısını teslim alacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Küba'nın ihtiyaç duyduğu aşı, ilaç ve gıdanın sağlanmasına destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir Kovid-19 aşı merkezi 204 sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Endonezya'da hazırlanan bir rapor, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan en az 451 kişinin karantinada yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgelerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, spor salonlarında terlemeye neden olmaması için yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı.

Myanmar'da askeri yönetim, Kovid-19 salgınında vakaların arttığı ülkede "gereksiz yere oksijen satın alındığını" savundu.

Azerbaycan'a, yurt dışından gelen 31 kişide, Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak için ordudan yardım söyledi.