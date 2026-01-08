Kozmetikçi Cinayetinde 15 Sanığa Ağır Ceza İstemi

Esra GÜNTEPE/ Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 15 sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cinayeti liderliğini Sinan Memi'nin yaptığı 'Azatlar suç örgütü' tarafından organize edilerek işlendiği belirtildi.

Olay, 10 Eylül 2024'te saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde bulunan kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada caddede bekleyen, cerrahi maske takan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

CİNAYET 'HAŞHAŞİLER' ÖRGÜTÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgüt yapısına ve 15 sanığın hiyerarşik yapı dahilinde hareket ettiği, amaç birliği bulunduğu, herkesin kendi görev sorumluluğu ve lider ile yöneticinin koordinesinde hareket ettiği, örgüt liderlerinin ekonomik ve fiziki güç elde ederek yasallaşma çabası içine girdikleri kaydedildi. "Osman Aslan" kod adını kullanan, gerçek kimliği Boran Deniz olan şüphelinin, yaşı küçük kişileri lüks yaşam, para ve silah vaadiyle örgütleyerek "Haşhaşiler" adı altında yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı tespit edildi. Cinayetin, 'Serhat Azad' kod adlı Sinan Memi'nin de içinde olduğu yapılanma tarafından planlandığı, talimatı veren Boran Deniz'in tetikçi olarak Şahin Şimşek'i görevlendirdiği, maktulü tanıyan Muhammed Taha D.'nin ise yönlendirme yaptığı ifade edildi. Olayın ardından şüphelilerin kaçış ve saklanma sürecinin örgüt tarafından organize edildiği, otelde kıyafet değiştirme ve silah saklama işlemlerine diğer şüphelilerin de dahil olduğu belirtildi.

'ZEYTİNBURNU'NDAKİ EVDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ'

İddianamede cinayetin ardından kaçış ve saklanma sürecinin de örgüt tarafından planlandığı belirtildi. Saldırganın olay sonrası taksiyle otele götürüldüğü, kıyafet değiştirdiği ve silahın burada saklandığı ifade edildi. Örgüt üyelerinin birbirini zincirleme şekilde farklı noktalara taşıdığı ve güvenli bir adrese gizlendiği, Zeytinburnu'ndaki bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. Örgüt içi görev dağılımı kapsamında güvenlik için Gürkan Bayır'ın, temel ihtiyaçlar için Mehmet Emir Düzyol'un, silah temini için Mertcan Kondak'ın, tüm operasyonun denetimi için ise Muharrem Gazi Dede'nin görevlendirildiği belirtildi. Soruşturmada, şüphelilerin yakalandığını öğrenen Boran Deniz'in Kocaeli'ne kaçtığı, daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek korsan taksici ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı, Kırklareli'nde yakalandığı ifade edildi. İddianameden, Deniz'in olayla ilgisinin olmadığını ifade etse de 'Şebo lakaplı Serhat Azad' Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu kaydedildi. Telefonlara yönelik incelemelerde, cinayet anına ait video içerikleri, şüphelilerin olaydan sonra soğukkanlı şekilde hayatlarına devam ettiklerine dair mesajlaşmalar, firar ve saklanma planlarının yer aldığı kayıtlar tespit edildi.

'OLAYI TASARLAYAN ÖRGÜT LİDERİ: SİNAN MEMİ'

İddianamede, Sinan Memi'nin, çevresinde kendisini "Şebo Dayı ve Serhat Azat" olarak tanıttığı, 'Azatlar suç örgütü' mensubu olduğu Mercan Kondak ile birlikte hareket ederek olayı tasarlayan örgüt lideri konumunda olduğu kaydedildi. Boran Deniz'in ise çevresinde 'Osman Aslan' ismini kullandığı, Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi olayında Şahin Şimşek'i azmettirdiği, eylemin gerçekleşmesini sağladığı ve olayda dahli bulunan diğer şüphelileri bir araya getiren örgüt yöneticisi olduğu belirtildi. Şahin Şimşek'in, Boran Deniz'den aldığı talimatla Kemal Çağlar Temel'i silahla vurarak ölümüne sebebiyet veren kişi olduğu vurgulandı.

OTELDE SAKLADILAR

İddianamede Serkan Kazan'ın, 'Kazanlar suç örgütü lideri' olduğu, cinayet sonrası Şahin Şimşek'i otelde karşıladığı, olayda kullanılan silahın saklanmasını sağladığı, tetikçinin kıyafetlerini değiştirmesine yardımcı olduğu kaydedildi. İlker Gürsel'in ise otelde resepsiyonist olarak görev yaptığı, aranan tetikçi ve Serkan Kazan'ı otelde sakladığı, personel odasını kullandırdığı ve olay sonrası Serkan Kazan'ı başka bir otele götürdüğü ifade edildi.

Boran Deniz'in ifadesinde, "Sinan MEMİ (Şebo lakaplı) ve Muharrem Gazi Dede ile ilgili Ben Bostancı'da İstanblue otelde 5-6 gündür tek başıma kalıyordum. Ben bu otelde kaldığım esnada ara ara şabo lakaplı Sinan MEMİ isimli şahıs ile telefonumdan ara ara konuşurdum. Sinan Memi isimli şahsın yurt dışında olduğunu biliyorum. Telefon numarası +49 yada +31 li numara ile başlıyor. Telefonumda kayıtlı değil. Sinan beni cinayet gerçekleşmeden bir gün öncesinde akşam vakitlerinde aradı ve bana nasıl olduğumu ve neler yaptığımı sordu. Bu örgüt eylemlerinde bu silahları kullanırdı, ben hiçbir eylemde bu silahları kullanmadım. Sadece yukarıda da beyan ettiğim gibi hatıra amaçlı birkaç fotoğraf çektirmiştim" dedi.

5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel'in vücudunda 5 mermi giriş yarası bulunduğu, yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu ve atışların yakın mesafeden gerçekleştiği belirtildi.