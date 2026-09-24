Kripto ile geleneksel finans arasındaki sınırlar daralıyor: Tokenizasyon ve otomasyon öne çıkıyor - Son Dakika
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Kripto ile geleneksel finans arasındaki sınırlar daralıyor: Tokenizasyon ve otomasyon öne çıkıyor

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Kripto ile geleneksel finans arasındaki sınırlar daralıyor: Tokenizasyon ve otomasyon öne çıkıyor
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Kripto para piyasaları ile geleneksel finans arasındaki etkileşim son dönemde yeni bir boyut kazanıyor. Tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF'ler ile otomasyon teknolojileri, dijital varlık sektörünün geleneksel finans piyasalarıyla daha fazla bağlantı kurduğu alanlar arasında öne çıkıyor.

Bu dönüşümün son örneklerinden biri, Bitget tarafından eylül ayında duyurulan yeni entegrasyonlar oldu. Şirket, TradingView Hub ile gerçekleştirilen entegrasyonun yanı sıra tokenlaştırılmış ABD hisse senetleri ve ETF'lere yönelik altyapısını genişlettiğini açıkladı.

İşlem altyapılarında otomasyon dönemi

Finans piyasalarında yatırımcıların kullandığı analiz ve işlem araçları da giderek daha fazla otomasyona yöneliyor.

TradingView'in resmi dokümantasyonuna göre platformdaki alarm sistemleri, belirlenen koşullar gerçekleştiğinde harici uygulamalara webhook üzerinden veri gönderebiliyor. Bu yapı, farklı yazılım ve işlem altyapılarının birbirleriyle bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. TradingView ayrıca webhook sistemlerinde güvenlik ve hassas verilerin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bitget ise 10 Eylül tarihli açıklamasında TradingView Hub entegrasyonuyla TradingView üzerindeki sinyallerin kendi altyapısına iletilebildiğini duyurdu. Şirket, entegrasyonun kripto varlıkların yanı sıra geleneksel finansal varlıkları takip eden bazı sürekli vadeli işlem ürünlerinde de kullanılabildiğini belirtti.

Bu tür entegrasyonların temel amacı, analiz ile işlem altyapısı arasındaki teknik bağlantıyı güçlendirmek. Ancak otomasyon, piyasa riskini ortadan kaldıran bir mekanizma anlamına gelmiyor. Teknik hatalar, bağlantı sorunları ve yüksek fiyat oynaklığı gibi riskler otomatik sistemlerde de devam ediyor.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri yeni bir alan oluşturuyor

Sektördeki bir diğer önemli gelişme ise geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesi.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF'ler, geleneksel menkul kıymetlere ilişkin ekonomik getirilerin blokzincir tabanlı dijital varlıklar aracılığıyla temsil edilmesini amaçlayan modeller arasında bulunuyor.

Bitget Wallet'ın Reality ile yaptığı entegrasyona ilişkin açıklamada, 1.700'den fazla ABD hisse senedi ve ETF'sinin tokenlaştırılmış yapılar üzerinden desteklendiği belirtildi. Şirket, söz konusu rToken'ların ilgili hisse veya ETF'lerle 1:1 oranında desteklendiğini ve dayanak menkul kıymetlerin Alpaca Securities üzerinden tutulduğunu açıkladı.

Alpaca Securities, FINRA kayıtlarında SEC'e kayıtlı bir broker-dealer olarak yer alıyor ve FINRA ile SIPC üyeliklerine sahip bulunuyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Tokenlaştırılmış bir varlığın geleneksel bir aracı kurum hesabındaki kayıtlı hisse senediyle aynı hukuki yapıya sahip olması gerekmiyor. Bitget'in kendi bilgilendirmesinde de rToken'ların ilgili hisse veya ETF'lere ekonomik maruziyet sağladığı, ancak geleneksel anlamda kayıtlı hisse sahipliğiyle aynı olmadığı belirtiliyor.

Piyasa saatleri de değişiyor

Tokenizasyonun dikkat çeken taraflarından biri de işlem saatleri konusunda ortaya çıkıyor.

Geleneksel hisse senedi piyasaları belirli işlem saatleri içerisinde çalışırken, blokzincir tabanlı ürünlerin bazıları farklı işlem saatleriyle tasarlanabiliyor. Bitget Wallet'ın Reality entegrasyonuna ilişkin açıklamada bazı rToken çiftlerinde 24 saat işlem imkanının bulunduğu belirtiliyor.

Ancak burada da önemli bir fark bulunuyor. Tokenlaştırılmış bir ürünün blokzincir üzerinde daha uzun saatlerde işlem görmesi, dayanak hisse senedinin geleneksel piyasadaki işlem saatlerinin değiştiği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle likidite, fiyat oluşumu ve dayanak varlık ile token arasındaki fiyat farklılıkları yatırımcıların değerlendirmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

Kripto platformlarının kapsamı genişliyor

Tokenizasyon ve otomasyonun birlikte gelişmesi, kripto platformlarının yalnızca dijital varlık alım satımına odaklanan yapılardan daha geniş finansal altyapılara doğru yöneldiğini gösteriyor.

Bitget de son dönemde kendisini “Universal Exchange” olarak tanımladığı model kapsamında kripto varlıklar ile geleneksel finansal varlıkları aynı teknolojik altyapıda buluşturma hedefini öne çıkarıyor. Şirketin açıklamalarında bu kapsamda tokenlaştırılmış hisse senetleri, geleneksel finansal ürünler ve otomasyon altyapısına yönelik çalışmaların genişletildiği belirtiliyor.

Bu yaklaşım yalnızca Bitget'e özgü bir gelişme değil. Finans sektöründe tokenizasyon, saklama, blokzincir tabanlı mutabakat ve farklı piyasa altyapılarının birbirine bağlanması son dönemde daha fazla tartışılan konular arasında yer alıyor.

Düzenleyici çerçeve belirleyici olacak

Tokenlaştırılmış finansal ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte teknolojik altyapının yanında hukuki ve düzenleyici çerçeve de önem kazanıyor.

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki düzenleme ve denetim çerçevesine alınmış durumda. SPK'nın 2025 yılında yürürlüğe giren ikincil düzenlemeleri kuruluş, faaliyet, iç kontrol, risk yönetimi, bilgi sistemleri, saklama ve sermaye yeterliliği gibi başlıklara ilişkin esasları belirliyor.

Bu nedenle küresel platformların yeni ürün ve teknolojileri duyurması, söz konusu ürünlerin her ülkede aynı şekilde sunulabileceği anlamına gelmiyor. Ürünlerin erişilebilirliği ve hizmetlerin sunuluş biçimi ülkeye ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.

Önümüzdeki dönemde kripto piyasaları açısından önemli başlıklardan birinin de bu olacak: geleneksel finansal varlıkların blokzincir altyapısına taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni ürünlerin hangi hukuki ve düzenleyici çerçevede faaliyet göstereceği.

Tokenizasyon ve otomasyonun yaygınlaşması, kripto ile geleneksel finans arasındaki teknik sınırları azaltırken, bu yeni yapının güvenlik, saklama, yatırımcı hakları ve düzenleyici uyum açısından nasıl şekilleneceği de sektörün geleceğinde belirleyici olacak.

*Not: Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tokenlaştırılmış varlıklar; piyasa, likidite, karşı taraf, teknoloji ve mevzuat kaynaklı riskler içerebilir. Ürünlerin erişilebilirliği ülke ve bölgelere göre değişebilir.

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