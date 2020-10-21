Küresel piyasalar teşvik paketi iyimserliği ile pozitif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar teşvik paketi iyimserliği ile pozitif seyrediyor

21.10.2020 09:07
Küresel piyasalar teşvik paketi iyimserliği ile pozitif seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalarda ABD teşvik paketine odaklı seyrin devam ettiği görülürken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu öncesi Asya borsaları ve vadeli işlemler tarafında pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD teşvik paketine odaklı seyrin devam ettiği görülürken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu öncesi Asya borsaları ve vadeli işlemler tarafında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine verdiği süre dün doldu. Pelosi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile dün gerçekleştirdiği görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, anlaşmaya dair "iyimser" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ise Trump yönetimi ve Demokratların görüşmelerde ilerleme kaydettiğini ancak yine de 2020 seçimlerinden önce bir anlaşmaya varmak için büyük farklılıkların üstesinden gelmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu tartışmaların yarın ve belki de ertesi gün tekrar ilerleme kaydedeceğini umuyorum. Hafta sonundan önce bir tür anlaşma görmeyi umuyorum." dedi.

Pelosi ile Mnuchin, bugün yeniden görüşmeyi planlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da hareketlendiği görülürken, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü aşı çalışmaları askıya alınan ilaç şirketi AstraZeneca'nın bu hafta içi testlere yeniden başlayabileceği iddia edildi. Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısında sona gelindiği bildirildi. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." dedi.

ABD seçimlerine ilişkin gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, son yapılan ankete göre, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Trump'tan 9 puan önde bulunuyor. Öte yandan, Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Senato'daki nihai oylaması da pazartesi günü yapılacak.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Artan risk iştahının etkisiyle yatırımcıların dolar ve tahvil piyasasına talebinin azaldığı görülürken, dolar endeksi dün 93 sınırının altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün de düşüşünü 4'üncü güne taşıyan dolar endeksi, 92,9 seviyelerinde hareket ediyor. Arka arkaya 5'inci işlem gününde de yukarı yönlü hareketine devam eden ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 0,836 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. New York borsasındaki pozitif havaya paralel ABD endeks vadelileri de yeni işlem gününe pozitif tarafta başladı.

Avrupa tarafında artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettiği görülürken, dün İngiltere'nin Manchester kentinde risk seviyesi "çok yüksek"e çıkarıldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs enfeksiyonlarının beklenmedik şekilde kısa sürede yükselmesinin ekonomik görünüm için açık bir risk olduğunu vurgularken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Avrupa Birliği'nin (AB) salgının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için belirlediği program ve mali yardımlarına yılbaşından itibaren gecikme olmadan başlaması gerektiğini söyledi. Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında pay piyasalarının karışık seyrettiği görülürken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi. Avro/dolar paritesi, bugün yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,1851 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa endeks vadelileri ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

Asya tarafında pozitif bir havanın hakim olmasına karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasını sürdürmesi dikkati çekiyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hükümetin seyahat kampanyasının fiyatlar üzerindeki kısa vadeli etkisini yansıtmak için enflasyon tahminlerini değiştirmeyi değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi. Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore borsaları da pozitif seyretti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,8570 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 7,8670 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda 2 Kasım itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Bej Kitap Raporu ile ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu

Avrupa Birliği, Avrupa, Kitap, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar teşvik paketi iyimserliği ile pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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