Küresel piyasalarda veri odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalarda veri odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Küresel piyasalarda veri odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor

6 saat önce

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşanırken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda veri odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor, System.String[]

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşanırken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik verileri takip edilecek.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Aynı dönemde sanayi üretimi ise yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en büyük düşüşünü gösterdi. Öte yandan, Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Aynı dönemde Citigroup'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında ise ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığı, en çok etkilenen sektörlerin dinlenme ve konaklama ile perakende olduğu, imalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların gelecek aylarda artmasının beklendiği ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini geçerken, Başkan Donald Trump salgında "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini duyurdu. Ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileriyle görüştüklerini ve bu konuda bugün bir açıklama yapacaklarını bildiren Trump, "Bazı eyaletler 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." dedi. Öte yandan Washington DC'de "Evde kal" talimatı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Mali ve finansal açıdan desteklerin devam edeceğine dair yapılan açıklamalara karşın, salgın nedeniyle dünya genelinde açıklanan veriler ve talebin düşük kalacağına yönelik endişeler piyasalarda satış baskısı yaratırken, jeopolitik tarafta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz etmesine yönelik gelişmeler risk unsuru olarak izlenecek.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 9,5 değer kaybederek 26,049 seviyelerine kadar gerilerken, bugün de 26,9 seviyelerinde seyrediyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,9, S&P 500 endeksi yüzde 2,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Dolar endeksi bir haftalık düşüş trendinin ardından dün 99,976'ya kadar yükselirken, bugün de 100 sınırını test etmesinin ardından 99,8 seviyelerinde dengelendi. ABD tahvil faizleri ise yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin artması ile yüzde 0,6180 seviyesine geriledi.

Salgının merkezi Avrupa'da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıklarken, buna karşın pay piyasaları yüzde 4'e yakın değer kaybetti, avro/dolar paritesi 1,09'un altına indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,34 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 3,9 geriledi.

Asya tarafında Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması ile yeni konut fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydetti. Veri sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, güvenli liman alımlarıyla dolar karşısında yükselen yenin ihracatçı şirket hisselerini baskılamasıyla Japonya'da Nikkei 225 endeks yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve döviz kurundaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,73 değer kaybederek 95.854,92 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise dün 6,9246 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 6,9015 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.200 puanın destek olarak izleneceğini, 99.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu


12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi


14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri


14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi


15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri


15.30 ABD, mart konut başlangıçları


15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları


15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:12 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Altının gram fiyatı 387 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et         
11:29
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 15:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalarda veri odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]