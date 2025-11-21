Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Kütahya\'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
21.11.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin havalandırma boşluğunda çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Kendilerini bir anda dışarıda bulan hastaların yaşadığı panik yüzlerine yansıdı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde havalandırma boşluğunda çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

HASTANE DUMAN ALDINDA KALDI

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktığı ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar
Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Birinci kattaki havalandırma boşluğunda çıktığı tespit edilen yangın yoğun dumana neden olurken; hastanenin ilk iki katındaki hastalar ve personel tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hastaların paniği yüzlerine yansırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Yoğun dumanın dağılmasının ardından tahliye edilen hastalar yeniden hastaneye girdi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Kütahya, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    birileri sigara icip atmistir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella’dan Lucescu için çok konuşulacak sözler Montella'dan Lucescu için çok konuşulacak sözler
CHP’de 3 saatlik İmralı toplantısı sona erdi CHP'de 3 saatlik İmralı toplantısı sona erdi
Emekli öğretmeni trafikte darbederek öldüren şüpheli: Kendimi savunmak için ellerimi kaldırdım Emekli öğretmeni trafikte darbederek öldüren şüpheli: Kendimi savunmak için ellerimi kaldırdım
Türkiye-Romanya eşleşmesinde sürpriz tesadüf Türk futbolcu bize rakip olabilir Türkiye-Romanya eşleşmesinde sürpriz tesadüf! Türk futbolcu bize rakip olabilir
Diyarbakır’da 2’si çocuk 7 kişinin etkilendiği yangın kask kamerasına yansıdı Diyarbakır'da 2'si çocuk 7 kişinin etkilendiği yangın kask kamerasına yansıdı
11. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunumu ertelendi 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi
Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti Alman vatandaşı, kendisine yardım eden Türk vatandaşını böyle katletti
Evrim Akın’dan Asena Keskinci’nin iddialarına yanıt Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt
Yeni parti mi kuracak Demirtaş’tan dilden dile dolaşan iddiaya yanıt var Yeni parti mi kuracak? Demirtaş'tan dilden dile dolaşan iddiaya yanıt var
Sera Kadıgil’in Bakan Yusuf Tekin’le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı

14:15
İmralı ziyareti için karar günü Komisyon toplantısı başladı
İmralı ziyareti için karar günü! Komisyon toplantısı başladı
13:45
Feti Yıldız: MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum
13:44
Romanya’nın efsane ismi haddini aştı Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz
13:28
Bursa’da Eczacı Kadına Saldırı
Bursa'da Eczacı Kadına Saldırı
12:53
Türkiye’den Yunanistan’a MEB resti Haritayı güncellediler, tepki sert oldu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu
12:49
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler
12:36
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i açtı ağzını yumdu gözünü Oklar yine Evrim Akın’ı gösteriyor
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor
12:12
İmralı ziyareti için karar günü Kurtulmuş’tan toplantıya saatler kala yeni hamle
İmralı ziyareti için karar günü! Kurtulmuş'tan toplantıya saatler kala yeni hamle
11:56
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor
11:46
Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada otel sahibi yeniden gözaltına alındı
Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada otel sahibi yeniden gözaltına alındı
11:19
Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı
Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 14:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.