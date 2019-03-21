Son Dakika Haberleri: Kyk'li Gençler Kortla Buluşuyor

Kyk'li Gençler Kortla Buluşuyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kyk'li Gençler Kortla Buluşuyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KYK'den yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, "KYK Gençleri Kortta" adlı tenis projesi hayata geçirilecek.

Projeyle kurum yurtlarında barınan gençlerin tenis branşıyla ilgilenmeleri ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Buna göre Ağrı, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin, Rize ve Sivas'ta pilot çalışma olarak birer kız ve erkek yurdunda tenis kursları açılacak.

Bu kurslar sonucunda pilot iller arasında tenis turnuvaları düzenlenecek. Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası da verilecek.

Ayrıca isteyen öğrenciler, TTF (i-kort) sistemi üzerinden tenis lisansı ve hakemlik kurslarına müracaat edebilecek.

Pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından ise proje tüm illere yayılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Tenis, Güncel
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