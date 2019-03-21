Kyk'lı Gençler Kortlarla Buluşuyor
13 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında Kurum yurtlarında barınan gençlerin tenis sporu ile uğraşmaları ve tenis sporunun geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tenis
Federasyonu arasında Kurum yurtlarında barınan gençlerin tenis sporu ile uğraşmaları ve tenis sporunun geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er
ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından imzalanan protokol çerçevesinde "KYK Gençleri Kortta" adlı tenis projesi de hayata geçirilecek.
Buna göre Ağrı
, Ankara
, Erzincan
, Gaziantep
, Karabük
, Malatya
, Manisa
, Mersin
, Rize
ve Sivas
'ta pilot çalışma olarak bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 yurtta tenis kursları açılacak.
Bu kurslar sonucunda pilot iller arasında tenis turnuvaları düzenlenecek. Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası da verilecek. Ayrıca isteyen öğrenciler Tenis Federasyonu (i-kort) sistemi üzerinden tenis lisansı ve hakemlik kurslarına müracaat edebilecek. Pilot
çalışmaların tamamlanmasının ardından proje, tüm illere yaygınlaştırılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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