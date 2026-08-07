LBank’ın Türkiye operasyonunu kim yönetiyor? SPK listesinde yok, yerel muhatap yok, para akışı sürüyor - Son Dakika
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LBank’ın Türkiye operasyonunu kim yönetiyor? SPK listesinde yok, yerel muhatap yok, para akışı sürüyor

LBank’ın Türkiye operasyonunu kim yönetiyor? SPK listesinde yok, yerel muhatap yok, para akışı sürüyor
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SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer almayan LBank, Türkçe internet sitesi ve Türkiye bağlantılı tanıtım ağı üzerinden kullanıcı çekmeyi sürdürüyor. Türk yatırımcıların döviz ve kripto varlıkları yurt dışındaki platform hesaplarına aktarılırken, Türkiye operasyonunu kimlerin ve hangi hukuki statüyle yönettiği bilinmiyor.

Türkiye’deki kripto varlık platformları Sermaye Piyasası Kurulu denetimine girerken, küresel kripto para borsası LBank’ın Türk kullanıcılara yönelik faaliyetleri soru işaretleri yaratıyor.

SPK’nın 7 Ağustos 2026 tarihli güncel “Faaliyette Bulunanlar Listesi”incelendiğinde LBank adına rastlanmıyor. Platform, “Tasfiye Sürecinde Olanlar Listesi”nde de bulunmuyor.

Üstelik SPK, “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne girmenin dahi yetkilendirme anlamına gelmediğini özellikle belirtiyor. LBank ise Türkiye’de faaliyet gösterme iradesini Kurula bildiren kuruluşların bulunduğu bu geçici listede dahi yer almıyor.

Buna rağmen LBank’ın Türkçe internet sitesine Türkiye’den erişilebiliyor. Platform; üyelik, spot ve vadeli işlemler, kopya ticareti, kazanç ürünleri ve mobil uygulama bağlantılarını Türkçe olarak sunuyor.

TÜRKİYE OPERASYONUNU KİMLER YÜRÜTÜYOR?

LBank’ın Türk kullanıcılara ulaşmasında Türkiye bağlantılı çalışanların, topluluk yöneticilerinin, sosyal medya hesaplarının ve affiliate ortaklarının rol aldığı belirtiliyor.

Bazı kişilerin Türkiye’den, bazılarının ise yurt dışından Türk kullanıcılara yönelik tanıtım ve yönlendirme faaliyeti yürüttüğü öne sürülüyor. Ancak bu kişilerin LBank ile kurduğu hukuki ilişkinin niteliği kamuoyuna açıklanmış değil.

Türkiye operasyonunda görev alan kişilerin doğrudan çalışan mı, danışman mı, topluluk yöneticisi mi yoksa işlem hacmi üzerinden gelir elde eden affiliate ortakları mı olduğu bilinmiyor. Hangi şirkete bağlı çalıştıkları ve ücretlerini hangi ülkedeki tüzel kişilikten aldıkları da belirsizliğini koruyor.

Türkiye’de denetlenebilir bir yerel şirket ve hukuki muhatap görünmemesine rağmen Türk kullanıcılara yönelik fiilî bir operasyonun sürdürülmesi, SPK mevzuatı açısından önem taşıyor.

TÜRKÇE SİTE, TÜRKİYE’YE YÖNELİK FAALİYET SAYILIYOR

SPK’nın 2 Temmuz 2024 tarihli resmî duyurusuna göre, yurt dışında yerleşik bir platformun Türkçe internet sitesi oluşturması veya Türkiye’deki kişiler aracılığıyla tanıtım ve pazarlama yapması, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor.

Kurul, bu kapsamdaki yurt dışı platformların Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini 2 Ekim 2024’e kadar sonlandırmaları gerektiğini açıklamıştı.

LBank’ın Türkçe sitesinin hâlâ açık olması, yeni üyelik çağrısının sürmesi ve Türkiye bağlantılı tanıtım ağına ilişkin bulgular, platformun mevcut faaliyetlerinin bu düzenleme karşısındaki durumunu yeniden gündeme getiriyor.

TÜRKİYE’DEKİ VARLIKLAR YURT DIŞINA AKTARILIYOR

LBank’a yönlendirilen kullanıcılar işlem yapabilmek için döviz veya kripto varlıklarını platform hesaplarına gönderiyor.

Bu hareketin doğrudan bankadan dolar transferi şeklinde gerçekleşmesi gerekmiyor. Kullanıcı Türk lirasıyla USDT veya başka bir kripto varlık satın alıp bunu LBank hesabına gönderdiğinde de varlık, Türkiye’deki sistemden çıkarak yurt dışındaki platformun kontrol ve saklama altyapısına geçiyor.

Türkiye’den LBank’a aktarılan toplam varlık miktarı bilinmiyor. Platformda kaç Türk kullanıcının hesabı bulunduğu, Türkiye kaynaklı işlem hacmi ve bu işlemlerden elde edilen komisyon geliri de açıklanmıyor.

Bu rakamların bilinmemesi, para ve varlık çıkışı olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, söz konusu hareketin kamu otoriteleri tarafından ne ölçüde takip edilebildiği ve denetlenebildiği sorusunu büyütüyor.

YÜKSEK KALDIRAÇ RİSKİ BÜYÜTÜYOR

LBank’ın Türkiye’ye yönelik ürünleri yalnızca spot işlemlerle sınırlı değil. Platformun Türkçe sayfalarında vadeli işlemler, kopya ticareti ve yüksek kaldıraçlı ürünler de tanıtılıyor.

Haberler.com’un 28 Temmuz 2026 tarihli araştırmasında aynı LBank affiliate kodunu kullanan bazı Türkçe kripto kanallarının takipçilerini 100x kaldıraçlı işlemlere yönlendirdiği ortaya çıkarılmıştı.

Paylaşımlarda “KYC şartı yok” ve “yüzde 99 kazanacaksınız” benzeri ifadeler kullanılırken, kullanıcılara yatıracakları para ve açacakları pozisyonun dahi tarif edildiği aktarılmıştı.

Yüksek kaldıraç küçük bir fiyat hareketinde teminatın tamamının kaybedilmesine neden olabiliyor. Kullanıcının işlem hacmi arttıkça platformun ve anlaşmanın niteliğine göre affiliate ortağının elde edebileceği gelir de artabiliyor. Bu durum ciddi bir çıkar çatışması riski doğuruyor.

KULLANICI TÜRKİYE’DE, MUHATAP YURT DIŞINDA

Türkiye’deki kullanıcı Türkçe içerikle karşılaşıyor ve Türkiye bağlantılı kişiler tarafından platforma yönlendiriliyor. Ancak varlığını LBank’a gönderdiğinde karşısında SPK denetiminde bulunan yerel bir şirket görünmüyor.

Para çekme, hesap kapatma, varlıkların dondurulması veya kaldıraçlı işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda kullanıcının hangi ülkedeki hangi tüzel kişiliğe başvuracağı yeterince açık değil.

LBank hakkında 2024 yılında erişim engeli kararı verildiği daha önce basına yansımıştı. Buna rağmen platformun internet sitesine bugün Türkiye’den erişilebiliyor. Engelin ne zaman kaldırıldığına veya neden artık uygulanmadığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

SPK listesinde yer almayan LBank’ın Türkçe hizmetlerini hangi hukuki dayanakla sürdürdüğü, Türkiye operasyonunu kimlerin yönettiği ve ülkeden platform hesaplarına aktarılan döviz ile kripto varlıkların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Spk LBank’ın Türkiye operasyonunu kim yönetiyor? SPK listesinde yok, yerel muhatap yok, para akışı sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: LBank’ın Türkiye operasyonunu kim yönetiyor? SPK listesinde yok, yerel muhatap yok, para akışı sürüyor - Son Dakika
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